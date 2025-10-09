Pavo Kostopeč odustao od kandidature za predsjednika zagrebačkog HDZ-a

'Drage članice i članovi zagrebačkog HDZ-a, drage prijateljice i prijatelji, dragi sugrađani, hvala vam na svakom susretu, razgovoru, savjetu, konstruktivnom prijedlogu i podršci kroz sve ove godine u kojima zajedno gradimo ideje i inicijative u svim dijelovima našeg grada', napisao je u četvrtak navečer Kostopeč na facebooku.

'Zajedno sa svojim timom, donio sam odluku da neću nastaviti s kandidaturom za predsjednika zagrebačkog HDZ-a. Odluka je donesena s osjećajem zahvalnosti i ponosa - na tim s kojim sam radio, na sve vas koji vjerujete da možemo zajedno jačati našu stranku i pripremiti je za odgovornost vođenja grada', naveo je.

Poručio je i da na onima koji će voditi gradsku organizaciju ostaje odgovornost. 'Da nas povedu prema pobjedi na sljedećim izborima, jer vjerujem da Zagreb treba i zaslužuje bolje', istaknuo je Kostopeč.

Do sada su kandidature najavili predsjednik gradskog ogranka HDZ-a na Črnomercu Ivan Matijević, koji je po pisanju medija favorit izbora i uživa podršku predsjednika stranke Andreja Plenkovića, te akademski kipar Ivan Kujundžić.

Oni do 11. listopada do 24 sata mjerodavnim područnim i lokalnim izbornim povjerenstvima moraju na propisanim obrascima predati najmanje tri posto potpisa podrške članova teritorijalne organizacije HDZ-a.

Izbori za predsjednike i potpredsjednike teritorijalnih organizacija HDZ-a će se po načelu jedan član - jedan glas održati 26. listopada 2025., a ukoliko bude trebao drugi krug on će se održati tjedan dana kasnije.