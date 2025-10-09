Pavo Kostopeč odustao od kandidature za predsjednika zagrebačkog HDZ-a

Abdominalni kirurg Pavo Kostopeč odustao je od kandidature za predsjednika zagrebačkog HDZ-a, odluku je, tvrdi, donio zajedno sa svojim timom te je poručio da na onima koji će voditi gradsku organizaciju ostaje puna odgovornost za vođenje prema pobjedi na sljedećim izborima
'Drage članice i članovi zagrebačkog HDZ-a, drage prijateljice i prijatelji, dragi sugrađani, hvala vam na svakom susretu, razgovoru, savjetu, konstruktivnom prijedlogu i podršci kroz sve ove godine u kojima zajedno gradimo ideje i inicijative u svim dijelovima našeg grada', napisao je u četvrtak navečer Kostopeč na facebooku.
'Zajedno sa svojim timom, donio sam odluku da neću nastaviti s kandidaturom za predsjednika zagrebačkog HDZ-a. Odluka je donesena s osjećajem zahvalnosti i ponosa - na tim s kojim sam radio, na sve vas koji vjerujete da možemo zajedno jačati našu stranku i pripremiti je za odgovornost vođenja grada', naveo je.
Poručio je i da na onima koji će voditi gradsku organizaciju ostaje odgovornost. 'Da nas povedu prema pobjedi na sljedećim izborima, jer vjerujem da Zagreb treba i zaslužuje bolje', istaknuo je Kostopeč.
Do sada su kandidature najavili predsjednik gradskog ogranka HDZ-a na Črnomercu Ivan Matijević, koji je po pisanju medija favorit izbora i uživa podršku predsjednika stranke Andreja Plenkovića, te akademski kipar Ivan Kujundžić.
Oni do 11. listopada do 24 sata mjerodavnim područnim i lokalnim izbornim povjerenstvima moraju na propisanim obrascima predati najmanje tri posto potpisa podrške članova teritorijalne organizacije HDZ-a.
Izbori za predsjednike i potpredsjednike teritorijalnih organizacija HDZ-a će se po načelu jedan član - jedan glas održati 26. listopada 2025., a ukoliko bude trebao drugi krug on će se održati tjedan dana kasnije.