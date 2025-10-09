Sadakat izgubila kontrolu: Šamar odjeknuo konakom u 'Dalekom gradu'

Turska uspješnica 'Daleki grad' s drugom sezonom uskoro stiže pred domaću publiku, a uzburkana atmosfera već trese društvene mreže. Gledatelji s nestrpljenjem čekaju rasplet sudbina Alje, Džihana i ostakla moćne obitelji Albora, dok su u Turskoj već svjedočili žestokim sukobima, nepredvidivim preokretima i tajnama koje mijenjaju sve. Evo što će se dogoditi s omiljenim likovima
Serija 'Daleki grad' nastavlja rušiti rekorde gledanosti u Turskoj osvajajući pričom koja spaja moć i bolne obiteljske rane. Već u prvim epizodama nove sezone tenzije su eksplodirale – šokantno otkriće da je Boran živ pomaknut će granice povjerenja i promijeniti odnose unutar konaka i izvan njega. Likovi koji su pokušali nastaviti dalje sada moraju preispitati saveze, priznati tajne i izabrati stranu, a svaki njihov potez otvara nova pitanja o lojalnosti, nasljeđu i cijeni istine.
Doznala se tajna od Zerin
Boran je stigao u konak, Sadakat (Gonca Cilasun) ne pušta njegovu ruku. Alja (Sinem Unsal) i Džihan (Ozan Akbaba) strahuju zbog Deniza (Kuzey Gezer), kako mu reći da mu je otac živ ali i zbog budućnosti njihove veze. Nadim (Nazmi Kirik) će otkriti Đihanu da je beba koja Zerin (Dilin Doger) nosi Kajino (Atakan Ozkaya) dijete, pa će Đihan tražiti od Demira (Ferit Kaya) da se rastane od Zerin.
Njoj će Nare (Sahra Sas) i Alja pružiti podršku i dati joj na znanje da nije sama. Sadakat će biti slomljena i bijesna tražiti od Đihana da se rastane od Alje. U kuhinji će Sadakat planuti na Pakize (Yaren Guldiken) i podignuti ruku da je udari no ispred nje će stati Kadir (Burak Safak) kojeg će ošamariti. Hoće li Alja i Đihan izdržati pritisak sa svih strana - od tajni, tradicije, Sadakat i kako će pripremiti Deniza za istinu o ocu, saznat će se uskoro.