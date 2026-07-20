Novi britanski premijer izabrao ministre financija, vanjskih i unutarnjih poslova

Healey je nakon imenovanja objavio na X-u da mu je dana 'najveća privilegija'.

Healey se nije smatrao izglednim kandidatom za ⁠ključnu ulogu u financijama, ali je bio dužnosnik Ministarstva financija ​od 2002. do 2007. Sada će morati pomoći Burnhamu da pronađe više novca za obranu, objavio je Reuters.

Bivši britanski ministar obrane, 66-godišnji John Healey imenovan je ministrom financija. Healey je podnio ostavku u vladi Keira Starmera ​u lipnju nakon što ga je optužio da nije uložio dovoljno novca u vojsku i ⁠ostavio ​zemlju 'u priličnom nedostatku' onoga što joj je potrebno da se zaštiti u ⁠opasnom svijetu.

'Zajedno ćemo izgraditi novo gospodarstvo, izgraditi novu nadu i unaprijediti radni narod ove zemlje', poručio je novi ministar financija.

Ed Miliband, ministar energetike u vladi Keira Starmera i bivši čelnik Laburističke stranke, postaje ministar vanjskih poslova. Zamijenit će dosadašnju šeficu diplomacije Yvette Cooper.

Miliband je rekao za BBC da mu je 'životna čast' služiti kao ministar vanjskih poslova. Miliband je dodao da će u vrijeme 'kada su vrijednosti demokracije, vladavine prava i slobode ugrožene kao nikada prije', nastojati 'unijeti taj duh' u svoj rad.

Shabana Mahmood, poznata po čvrstom stavu o migracijskoj politici, ostaje ministrica unutarnjih poslova. Na toj funkciji je od rujna 2025., kada je najavila sveobuhvatne promjene u britanskom sustavu azila, odbacujući kritike nekih laburističkih zastupnika i opisujući prethodni sustav kao "izvan kontrole", prenosi BBC.

'Pokrenuli smo velike reforme kako bismo naše ulice učinili sigurnijima, a naš imigracijski sustav pravednijim za sve. Sada dovršimo posao', objavila je Mahmood u ponedjeljak na X-u.

Novi britanski premijer Andy ⁠Burnham obećao je u ponedjeljak da će odmah donijeti mjere za smanjenje životnih troškova, prije nego što krajem godine objavi novi 10-godišnji plan za zemlju.

'Britanija mora pokazati svijetu da možemo vratiti stabilnost", rekao je Burnham pred sjedištem vlade u Downing Streetu 10. "Nismo bili dovoljno dobri i moramo biti bolji', dodao je.

Obećao je pomoći mladim ljudima da se zaposle tako što će njegova vlada reformirati školski sustav i pružiti mladima više podrške, podrške njihovom mentalnom zdravlju te izgraditi više državnih stanova.