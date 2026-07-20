Magyar dobio odbijenicu: Bivša šahovska prvakinja ne želi biti predsjednica Mađarske

Proeuropski konzervativni čelnik, premijer Peter Magyar predložio je bivšu šahovsku prvakinju Judit Polgar kao predsjedničku kandidatkinju kako bi mu pomogla ispuniti obećanje o "promjeni režima" nakon 16-ogodišnje vladavine nacionalista Viktora Orbana.

'Ne osjećam da imam snage preuzeti tu povijesnu odgovornost ujedinjenja podijeljene nacije, stoga ne mogu prihvatiti ovaj poziv', objavila je Polgar na društvenim mrežama.

Mađarskoj 'trebaju jedinstvo, mir i predsjednik na kojeg svi Mađari mogu biti ponosni', napisao je Magyar na Facebooku u nedjelju navečer.

Došavši na vlast u svibnju, posebno se obvezao imenovati osobu iz civilnog društva sposobnu utjeloviti jedinstvo zemlje. Judit Polgar, koja će za nekoliko dana napuniti 50 godina, smatra se najvećom šahistkinjom svih vremena. Zasad je jedina žena koja je ušla među 10 najboljih na svijetu u svim kategorijama.

'Komunikacijski propust'

Kad se umirovila 2014. godine, 25 je godina bila prva šahistkinja svijeta.

Judit Polgar, koja uživa konsenzus iznimnog ugleda u Mađarskoj, uglavnom nije stranački povezana osoba.

Odgajana zajedno s dvjema sestrama, metodom koju je razvio njen otac, često je prepričavala kako je morala prevladati seksističke predrasude šahovskog svijeta.

'Čini se da je Peter Magyar napravio prvu komunikacijsku grešku svog mandata propustivši korak u procesu nominacije', rekao je za AFP Szabolcs Pek, viši analitičar u think tanku Iranytu Institute.

'Na kraju je Polgar učinila Magyaru uslugu odbivši ponudu... Pretpostavljam da će Tisza pokušati više uključiti svoje pristaše prije nego što donese sljedeći izbor', dodao je.

Nakon što je šahistkinja odbila, premijer je zamolio Mađare da podnesu prijedloge za sljedećeg šefa države.

Svakog kandidata mora odobriti parlament, koji bira predsjednika.

Da je Judit Polgar prihvatila, imala bi jednoglasnu podršku Magyarove stranke Tisza, koja ima dvotrećinsku većinu u parlamentu.