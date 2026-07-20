deseta noć

Amerika opet udarila na Iran: Ciljevi nepoznati

Bi. S. / Hina

20.07.2026 u 23:41

Napad na Iran
Napad na Iran Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot: X/Fan Donald J. Trump US TRUTH POSTS
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Američka vojska pokrenula je novi val napada na Iran, tvrdeći da su napadi usmjereni na smanjenje Teheranove sposobnosti ciljanja komercijalnih brodova u Hormuškom tjesnacu

Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) priopćilo je na platformi X da su napadi započeli u ponedjeljak u 23.30 po lokalnom vremenu u Iranu, a pritom nisu otkrili konkretne ciljeve.

Udari su označili desetu uzastopnu noć američkih napada na ciljeve u Iranu nakon što je Teheran izveo uzvratne napade na zemlje u kojima se nalaze američke vojne baze u regiji.

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