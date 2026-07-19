Otvoreno pitanje Vučićeve ratne prošlosti: Što je radio na sarajevskom Židovskom groblju?

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, često se hvalio svojim ratnim putem po Bosni i Hercegovini. Njemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) u svom vikend izdanju, donosi pregled njegovog ratnog puta, ali i postavlja pitanje o eventualnoj upletenosti u ratne zločine koji su se dogodili

Tekst pod naslovom 'Snajperisti na židovskom groblju', FAZ-ovog dugogodišnjeg dopisnika Michaela Martensa, započinje pregledom povijesti židovske zajednice u Sarajevu, a potom opisuje tragove koje je na Židovskom groblju ostavio rat u BiH, prenosi DW. Martens opisuje opsadu Sarajeva u kojoj je poginulo više od 11 tisuća ljudi i podsjeća na izjavu britanskog generala Michaela Rosea, koji je jedno vrijeme zapovijedao mirovnim snagama UN-a u Sarajevu, koji je pred Haškim sudom izjavio da je upravo Židovsko groblje stalno predstavljalo opasno polazište za granatiranje i snajpersko djelovanje po gradu. U tekstu se podsjeća kako je upravo s ovog groblja gađana gradska bolnica u naselju Marijin Dvor, a pacijenti i medicinsko osoblje često su bili na meti snajpera koji su se smjestili na groblju.

Potom se Martens dotiče aktualnog srbijanskog predsjednika Vučića koji je u vrijeme opsade Sarajeva bio mladi dragovoljac 'barem neko vrijeme, prisutan na tom mjestu, usred zločinačkih događaja na Židovskom groblju u Sarajevu'. 'Nisu njegovi protivnici ni klevetnici ti koji su u javnost plasirali ovaj neugodan detalj iz njegove biografije. O tome je devedesetih godina u više intervjua govorio upravo on sam, i to s ponosom', podsjeća Martens. Dodaje kako su ti intervjui objavljivani u listovima koji odavno više ne izlaze te su ostavili vrlo malo tragova na internetu, pa su te Vučićeve izjave danas relativno nepoznate. 'Međutim, onaj tko istražuje fondove Narodne biblioteke Srbije u Beogradu, u papirnatim arhivima naići će na brojne tragove', ističe Martens za FAZ. Izjave skrivene u arhivima U nastavku teksta navodi rezultate svog upornog istraživanja arhivske građe. 'Vučić je 1994. godine već slovio kao političar u usponu u Srpskoj radikalnoj stranci, koju je vodio vođa paravojnih postrojbi Vojislav Šešelj, a za koju se pretpostavlja da ju je osnovala ili barem djelomično kontrolirala srpska služba državne sigurnosti', navodi Martens te prepričava članak iz srpskog ilustriranog tjednika Duga, koji je u kolovozu 1994. objavio Vučićev portret. Navodi i Vučićevu izjavu u kojoj on ističe da je 'kad je počeo rat u Bosni, otišao u srpsko Sarajevo i prijavio se kao dragovoljac'. Dodaje kako je otišao u Sarajevo 'braniti srpstvo', a prvo je bio raspoređen na Židovsko groblje, prije nego što je otišao na Pale. Autor FAZ-ovog teksta navodi kako iz članka nije jasno što je točno Vučić radio u Sarajevu i je li i on pucao na grad i civile. Dodaje kako nema dokaza ni da je Vučić vodio bogate strance koji su kao 'vikend-snajperisti' pucali na civile u Sarajevu. No, dodaje kako to nije ni potrebno da bi se zaključilo da se budući predsjednik Srbije, kao mladi ratni dragovoljac 'stavio u službu duboko zločinačke politike'.