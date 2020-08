Komadina: Treba naći mjeru između ograničavanja ljudskih prava i prava na zdravlje

Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina poručio je u ponedjeljak, u vezi s preventivnim mjerama i epidemijom koronavirusa, kako treba naći pravu mjeru između ograničavanja ljudskih i poduzetničkih prava i sloboda i prava na zdravlje

Na oprezu treba biti i dalje, ustvrdio je Komadina na konferenciji za novinare u županijskoj upravi, podsjećajući kako je danas u toj županiji 14 novoozaraženih koronavirusom . "Moramo naći pravu mjeru između ograničavanja ljudskih i poduzetničkih prava i sloboda i prava na zdravlje. To će biti složeno u narednom razdoblju, no tako je kako je", poručio je.

Govoreći o ovogodišnjim turističkim rezultatima, rekao je da je povećanje broja oboljelih dovelo do toga da Hrvatsku više zemalja stavlja na crvenu listu. "No, rezultati za našu županiju još uvijek su dobri. Ukupni turistički rezultat je 60 posto lanjskoga za cijelu godinu, a u kolovozu je 70 posto. No taj postotak sada pada jer je glavna sezona iza nas, a u posezoni ćemo vidjeti što i kako dalje", rekao je.

Komadina je kazao i kako se nada da se porezna reforma, po treći puta, neće dogoditi.

"Radi se o tome da je Vlada predvidjela u svom izbornom programu i dala na savjetovanje prijedlog da se smanjuju porezne stope poreza na dohodak prema građanima, što je dobro za građane, jer će im se povećati neto osobni dohodak. Ali, s druge strane, po tko zna koji put je to po leđima samouprava, gradova, općina i županija, jer će se adekvatno tom dijelu smanjiti proračuni gradova i općina", naveo je. Kako bi se to izbjeglo, kaže, trebalo bi povećati udjel stope gradova i općina u ukupnom razdjelu poreza na dohodak, jer još uvijek država od našeg poreza uzima šest posto za decentralizirane funkcije i 17 posto za fond financijskog izravnanja.

"To znači da mi koji smo razvijeniji ćemo trajno izgubiti taj dio koji nismo dobili, dok će oni drugi, koji su ispod prosjeka također manje dobiti, ali će biti fnancijski izravnani iz tog fonda, koji alimentiramo mi koji smo razvijeniji. Drugim riječima, opet se udara po nama razvijenijima i oduzima se pravo na razvoj gradova, općina i županija koji su iznad prosjeka Hrvatske. Ali, problem je što je u Hrvatskoj ogroman broj samouprava ispod prosjeka", kazao je Komadina.

Stilin: Roditelji, budite partner školi

Pročelnica za odgoj i obrazovanje Edita Stilin navela je da su sve škole, kojima je osnivač županija, uz mjere Ministarstva, izradile i svoje mjere. Roditeljima je uputila apel da budu partneri školi i da pripreme djecu za malo drugačiji početak školske godine.

Pročelnica za socijalnu politiku Dragica Marač rekla je da se domove za starije osobe sada ulaže oko 3 milijuna kuna.

"Nije bilo prodora virusa u domove na podučju županije što ne znači da neće biti, s obzirom na statističke pokazatelje. Za sada smo zadovoljni, ne posustajemo od dogovora, imamo posjete u kontroliranim uvjetima, sve mjere se poduzimaju," kazala je.

Na pitanje o navodnom nedostatku zaštitnih sredstava u jednom domu, uzvratila je da takvu informaciju nema te da nije moguće da nema zaštitnih sredstava. Marač je izvijestila i kako se od ove godine plaća veći zakup za dislociranu jedinicu Doma za starije osobe Veli Lošinj u Cresu, da je do sada na osnovi ugovora sa časnim sestrama najam bio 1000 eura mjesečno, a sada je 2100 eura.