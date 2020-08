Komadina: Bolje zatvoriti noćne klubove, nego izgubiti mjesec dana sezone

Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina rekao je u ponedjeljak da je bolje bilo zatvoriti noćne klubove tijekom turističke sezone, a poduzetnike obeštetiti, nego izgubiti mjesec dana turističke sezone na konferenciji za novinare u Županijskoj upravi

"Opći dojam je da je bolje bilo zatvoriti noćne klubove i platiti poduzetnicima to što su zatvoreni, nego izgubiti mjesec dana turističke sezone,“ rekao je naglasivši da je „Hrvatska krenula u crveno.“ Rekao je da se po pravilima EU ulazi u crvenu zonu kada je više od 40 oboljelih na 100 tisuća stanovnika, a da Hrvatska sada ima 58, dok je stanje u Primorsko-goranskoj dobro jer se broj oboljelih na 100 tisuća stanovnika kreće oko 20.

"No, zemlje EU su nas stavile na crvenu listu – Slovenija, Austrija i Italija, a Njemačka je prihvatila regionalni pristup,“ rekao je dodavši da su turistički rezultati u županiji još uvijek dobri te da je na 22. kolovoza bilo 73 posto gostiju u odnosu na isti dan lani te bi "to bilo i bolje da su mjere poduzete ranije.“ Prema podacima iz županijske uprave, do sada je u kolovozu ostvareno 71 posto noćenja u odnosu na isto razdoblje lani, a u prvih 8 mjeseci bilo je 61 posto noćenja u odnosu na isto razdoblje lani.