Kolumbija izabrala novog predsjednika: De La Espriella pobijedio s manje od jedan posto razlike

Cepeda je obećavao nastavak politika predsjednika Gustava Petra , uključujući državne mirovinske isplate za siromašne, reforme rada uz podršku sindikata, moratorij na nove naftne projekte i nastavak mirovnih pregovora s naoružanim skupinama.

De La Espriella osvojio je 49,66 posto glasova, dok je njegov suparnik, senator Ivan Cepeda , zaostao s 48,70 posto, prema podacima nacionalnog registra temeljenima na gotovo 100 posto prebrojanih glasova u drugom krugu izbora.

De La Espriella je optuživao Petra za ekonomske i sigurnosne probleme zemlje, uključujući širenje oružanih skupina te je obećao prekid pregovora s pobunjenicima i kriminalnim skupinama, jačanje naftnog i plinskog sektora, snižavanje poreza i smanjenje državnog aparata do 40 posto.

Ipak, rekao je da će zadržati Petrovo povećanje minimalne plaće od 23 posto i druge popularne socijalne mjere. 'Vladat ću za sve Kolumbijce, i za one koji su glasali za mene i za one koji su izabrali drugog kandidata', rekao je.

Ranije je proslavio čestitku američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji ga je prethodno podržao. De La Espriella je također državljanin SAD-a i Italije te ima imovinu u više zemalja.

Iz Reutersa su naglasili kako se zbog vrlo tijesnog rezultata očekuje da će novi predsjednik morati ublažiti dio svojih politika kako bi osigurao podršku podijeljenog Kongresa. Cepedina stranka ima najviše mjesta u oba doma, ali nema većinu.

De La Espriella, koji nema prethodnog političkog iskustva, suočit će se i s visokim javnim dugom. Iako se predstavlja kao poduzetnik, lokalni mediji navode da su mnogi njegovi poslovni projekti bili neuspješni ili u dugovima, istaknuli su. Poslovne udruge čestitale su mu pobjedu, dok su u Bogoti i Medellínu pristaše slavile uz zastave, trubljenje i vatromet.

Cepeda je najavio da će pričekati konačnu provjeru glasova te osporava rezultate u dijelu biračkih mjesta. Prema zakonu, konačno prebrojavanje još mora biti potvrđeno.