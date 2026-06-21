Većina Britanaca raočarana Brexitom: Život nam je skuplji, bilo je pogrešno što smo izašli iz EU

Anketa think tanka, provedena između 7. i 14. svibnja među više od 2000 ispitanika, pokazala je da dvije trećine ispitanika smatra da je Brexit pridonio rastu troškova života i negativno utjecao na ekonomiju.

Nade za boljim životom ostale neispunjene

"Desetljeće kasnije, Britanci su shvatili da će njihove nade za boljim životom izvan EU ostati neispunjene i da će Brexit potkopati britansku sposobnost da upravlja pitanjima za koja glasači najviše mare", rekao je čelnik ECFR-a, Mark Leonard.

Od ispitanih, 56 posto smatra da je napuštanje EU-a bilo loše za rješavanje problema ilegalne migracije, trgovinu i birokratska pitanja, 57 posto vjeruje da je Brexit umanjio prilike za mlade ljude i 57 posto vjeruje da je bilo "pogrešno" da Britanija napusti EU.