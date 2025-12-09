Zelenskom curi vrijeme: Trump mu dao rok od nekoliko dana da odgovori na ponudu

Izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa dali su ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskomu samo nekoliko dana da odgovori na prijedlog mirovnog sporazuma koji bi od Ukrajine zahtijevao teritorijalne ustupke u zamjenu za američka sigurnosna jamstva, navode dužnosnici upoznati s razgovorima

Zelenski je svojim europskim kolegama rekao da su tijekom dvosatnog telefonskog poziva u subotu Trumpov posebni izaslanik Steve Witkoff i njegov zet Jared Kushner na njega vršili pritisak da donese brzu odluku. Prema izvorima, Trump je ciljao na dogovor o prekidu vatre 'do Božića', piše Financial Times. Ukrajinski predsjednik odgovorio je da mu je potrebno vrijeme za konzultacije s europskim saveznicima prije nego što reagira na američki prijedlog, jer u Kijevu strahuju da bi potez Washingtona bez europske podrške mogao narušiti jedinstvo Zapada.

Jedan zapadni dužnosnik opisao je ukrajinsku stranu kao 'zaglavljenu između zahtjeva za teritorij koji ne mogu prihvatiti i američke strane koju ne mogu odbiti'. 'Iskreno, Amerikanci danas traže kompromis', rekao je Zelenski u WhatsApp brifingu u ponedjeljak navečer. Sastanak E3 u Londonu U ponedjeljak je Zelenski u Londonu održao sastanak s predstavnicima tzv. skupine E3 - Francuske, Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva. Njemački kancelar Friedrich Merz istaknuo je hitnost situacije: 'Sastali smo se kako bismo razgovarali o nadolazećim danima. Ovo bi mogao biti odlučujući trenutak za sve nas.' Zelenski je u utorak navečer izjavio da 'vrlo aktivno' radi na komponentama sporazuma za okončanje rata. 'Ukrajinske i europske komponente već su detaljnije razrađene i spremni smo ih predstaviti našim partnerima u Americi. Zajedno s američkom stranom očekujemo da će moguće korake učiniti što učinkovitijima i bržima', rekao je. Napredak u pregovorima Witkoff i Kushner prošlog su tjedna u Miamiju proveli trodnevne pregovore s ukrajinskim pregovaračima, Rustemom Umerovom i Andrijem Hnatovom. Zelenski je naznačio da su postignuti pomaci u reviziji prvotnog američkog mirovnog plana u 28 točaka, koji je prvotno uključivao nekoliko 'antiukrajinskih' točaka, a sada je smanjen na 20 točaka i povoljniji za Kijev.

Predsjednik Ukrajine također je europskim liderima rekao da se boji da bi EU mogla odustati od plana 'reparacijskog zajma' Ukrajini, podržane sredstvima zamrznutih ruskih središnjih bankovnih rezervi, zbog straha od gubitka američke podrške u području europske obrane i sigurnosti. Situacija na bojištu U međuvremenu, ruske snage pojačale su napade dronovima i projektilima na ukrajinsku energetsku infrastrukturu te ostvaruju postupne, iako skupe, dobitke na jugoistoku. U Donjeckoj regiji, za koju Rusija i SAD pritiskaju Ukrajinu da je ustupi kao dio mirovnog sporazuma, ruske snage zauzele su veliki dio strateškog uporišta Pokrovska i prijete njegovom prigradskom naselju Mirnogradu. VIDEO: Tko ima najviše tenkova? Srbija je ispred Hrvatske

