FRANCUSKA ZGROŽENA

Kina pogubila Francuza zbog trgovine drogom nakon 20 godina zatvora

M.Č./Hina

05.04.2026 u 14:59

Ilustrativna fotografija Izvor: EPA / Autor: ULISES RODRIGUEZ
Kina je u nedjelju potvrdila pogubljenje francuskog državljanina osuđenog na smrt 2010. godine zbog trgovine drogom, rekavši da ne diskriminira optuženike na temelju državljanstva, dan nakon što je Pariz kritizirao sudski postupak u tom slučaju

Kinesko veleposlanstvo u Francuskoj iznijelo je te primjedbe u kratkoj izjavi o pogubljenju 62-godišnjeg Chan Thao Phoumyja nakon 20 godina provedenih u zatvoru.

U subotu je francusko ministarstvo vanjskih poslova izjavilo da "posebno žali" što Chanovoj obrani nije bilo dopušteno prisustvovati završnom ročištu suda, što je kršenje njegovih prava.

Kina, jedna od najstrožih svjetskih provoditeljica zakona protiv trgovine drogom, povremeno pogubljuje strane državljane osuđene za krijumčarenje velikih količina droge preko svojih granica, ali ne objavljuje statistiku o pogubljenjima.

Chan, rođen u južnom gradu Guangzhouu, a kasnije naturalizirani francuski državljanin, bio je jedan od 89 osumnjičenika uhićenih 2005. zbog trgovine drogom prije nego što je 2007. osuđen na doživotni zatvor.

Sud u njegovom rodnom gradu izrekao mu je smrtnu kaznu 2010. zbog uloge u operaciji trgovine drogom vrijednoj 100 milijuna juana (15 milijuna dolara) u kojoj su se proizvodile, prevozile i prodavale velike količine kristalnog metamfetamina u Kini.

Prag za smrtnu kaznu u Kini je 50 već grama heroina ili metamfetamina, ali obično do pogubljenja dovodi trgovina mnogo većim količinama.

Trump prijeti Irancima 'paklom u utorak, u 20 sati': Stigao mu odgovor

  • 22:05

    Britanci oborili više iranskih dronova Britansko Kraljevsko ratno zrakoplovstvo oborilo je tijekom noći "više iranskih dronova", navodi Ministarstvo obrane u priopćenju. Navodi se da britanski borbeni zrakoplovi Typhoon i F-35 nastavljaju svoje obrambene misije iznad istočnog Mediterana, Jordana, Bahreina i UAE-a, te da pružaju podršku zrakoplove za dopunjavanje gorivom u zraku RAF-a Voyager i helikoptere Merlin i Wildcat koji pripadaju Kraljevskoj mornarici. Dodaje se da su "mjere zaštite snaga u regiji i dalje na najvišoj razini" te da "nastavlja blisko surađivati" sa svojim saveznicima.

  • 21:39

    Iranci napali Haifu Izraelski mediji javljaju da je napadnut lučki grad Haifa. The Times of Israel navodi da je u gradu pričinjena znatna šteta na stambenim zgradama. Hitne službe navode da su četiri osobe ozlijeđene, među njima jedna teže.

  • 20:49

    Ghalibaf: 'Trump gura SAD prema živom paklu' Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad-Bagher Ghalibaf optužio je američkog predsjednika Donalda Trumpa da gura Sjedinjene Države prema "živom paklu" i upozorio da bi regija mogla "gorjeti". Reagirao je na Trumpove obnovljene prijetnje vezane uz rok do kojeg Iran mora postići dogovor s Washingtonom i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac. "Vaši nepromišljeni potezi vuku Sjedinjene Države u živi pakao za svaku obitelj, a cijela naša regija će gorjeti jer inzistirate na slijeđenju Netanyahuovih naredbi", napisao je Ghalibaf u objavi na engleskom jeziku na X u nedjelju. Dodao je: "Nemojte se zavaravati: Ratnim zločinima nećete ništa dobiti. Jedino pravo rješenje je poštivanje prava iranskog naroda i prekid ove opasne igre."
Hrvati otkrili kako bi glasali da su danas izbori: Jednoj stranci pada rejting
Preminuo Vlatko Cvrtila, jedan od vodećih hrvatskih stručnjaka za sigurnost

