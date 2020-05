Kerum prelomio: 'Uz pomoć Boga i naroda, ja san u parlamentu! U Škore nema mukte. Nek ti otpiva "Milo moje" – naplatit će ti'

Nekadašnji splitski gradonačelnik Željko Kerum vraća se na nacionalnu političku scenu - izlazi na parlamentarne izbore

Na izbore će, kaže, samostalno. 'Imamo šansu, iako je prag visok, pet posto, 11.000 glasova, nije to šala. Jedina teškoća je što je županija podiljena u dvi izborne jedinice, pa su Kaštela i Trogir u devetoj... Izlazimo na izbore u Dalmaciji, mi smo se tu pozicionirali i tu želimo bit vodeći. Nešto ko IDS u Istri, iako se ne bi uspoređiva s njima, ideološki i slično, skroz smo drugačiji', kazao je Kerum.

'Već dvanaest godina u Splitu smo vodeća stranka po broju mandata u Vijeću, a to su tri izborna ciklusa: znači HGS je ima 25 vijećnika, HDZ 19 i SDP 17, jedan gori-doli. A u Splitsko-dalmatinskoj županiji smo drugi. Lideri smo u 10. jedinici, imamo čime na izbore..', kazao je Slobodnoj Dalmaciji .

Na pitanje je li spreman surađivati s SDP-im, odgovara: 'Ja san desno orijentiran sto posto, ali to nije bitno, bitno je da si čovik. Ništa bolji nije SDP od HDZ-a, oni odbace čovika ko staru krpu... Da je bilo imalo političke kulture i pristojnosti, nakon dvanaest godina suradnje s HDZ-om, ako sa tražija sastanak s Plenkovićen, triba mi se barem javit i reć da ne računa s nama...'

A što je sa Škorom? 'U Škore nema mukte. U mene se ilo i pilo, a u njega ako popiješ čašu vina, on će ti je naplatit. Nek ti otpiva "Milo moje" – naplatit će ti i to. Parkiraj auto, žena ti trudna, mora u bolnicu, platit ćeš mu i parking. U mene tako nije. Ja se čudin njegovu medijskon guranju, a non-stop je vezan poslon za državu i HDZ, od Croatije Records pa dalje. Smatran da u devetoj i desetoj jedinici ima slobodnoga prostora za mene, da su to moji birači i - eto... Škoro tu nema šanse proć kraj mene. A HDZ nema koga suprostavit Škori u te dvi jedinice. Evo, reci, koga će, moga bi jedino Plenković jedan na jedan. A moj izlazak na izbore je i HDZ-u medvjeđa usluga...', obrazlaže.

Na pitanje je li kontaktirao sa Škorom, u svom stilu odgovara: 'Je, kad smo uzeli sto kartona vina. Moga je dat bar jedan karton gratis na sto komada...'

Što je s firmom 'Kerum' u stečaju? Kažu da je ostalo dosta dugova?

'Nije istina, Željku Kerumu su ostali dužni! Radnici hotela "Marjan" primali su plaću šest godina, a nisu radili. I sve dionice su in isplaćene. Mogli su zaradit i više na njima, kad su čuli da san ja Fondu priplatija, ali nisu znali, prodali su jednoj profesorici, pokojnoj danas, po manjoj cijeni, a ona ih onda naplatila meni po 500 kuna. Nisu znali...'