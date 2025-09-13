NAKON NAPADA NA DOHU

Katar sazvao muslimanske zemlje: Sprema se zajednički odgovor Izraelu, stiže i Erdogan

B. S. / Hina

13.09.2025 u 18:35

Izvor: EPA / Autor: Mohamed Hossam
Katar će u ponedjeljak ugostiti čelnike arapskih i muslimanskih zemalja kako bi "osudili" izraelski napad na dužnosnike Hamasa u katarskoj prijestolnici i izrazili solidarnost s Dohom, objavila je u subotu ta zaljevska zemlja.

Glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed al-Ansari je rekao da će se u ponedjeljak razmotriti "nacrt rezolucije o izraelskom napadu na Državu Katar, koja će na pripremnom ministarskom sastanku u nedjelju predložiti šefovi diplomacija arapskih i muslimanskih zemalja",

Samit je "odraz velike arapske i muslimanske solidarnosti s Državom Katar suočenom s kukavičkom agresijom Izraela (...) kao i kategoričnog odbacivanja državnog terorizma kojem pribjegava Izrael", rekao je glasnogovornik čiju izjavu prenosi nacionalna agencija QNA.

Sudjelovanje na samitu su potvrdili Iran i Irak koje će predstavljati predsjednik Masud Pazeškian i premijer Mohamed Šia al-Sudani.

Ured turskog predsjednika je izvijestio o posjetu Recepa Tayyipa Erdogana Dohi u ponedjeljak, ne navodeći više detalja.

Izrael je u utorak izveo napade na pripadnike palestinske islamističke skupine Hamas u Dohi, ubivši pet militanata i jednog katarskog pripadnika sigurnosne službe.

Napad je izazvao međunarodnu osudu, uključujući zaljevske monarhije i saveznice SAD-a. Sjedinjene Države su glavni saveznik Države Izrael.

U Katru se nalazi najveća američka baza u regiji, a Doha, uz SAD i Egipat, igra ulogu posrednika u okončanju rata između Izraela i Hamasa u Gazi.

Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE), jedna od dvije zaljevske zemlje koje su normalizirale odnose s Izraelom 2020., je u petak pozvala izraelskog veleposlanika u Abu Dabiju kako bi mu uručila prosvjednu notu.

