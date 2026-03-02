Katar prekinuo proizvodnju LNG-a: Cijene odmah skočile za 50 posto

Katar je u ponedjeljak prekinuo proizvodnju ukapljenog plina (LNG), a zbog izraelskih i američkih napada te iranskih protunapada preventivno su zatvorena plinska i naftna polja diljem Bliskog istoka
Katar proizvodi oko 20 posto LNG-a na svijetu i drugi je najveći izvoznik nakon SAD-a. Osamdeset i dva posto njegovih kupaca su iz Azije.
Referentne veleprodajne cijene plina u Nizozemskoj i Velikoj Britaniji porasle su tijekom ponedjeljka za gotovo 50 posto, nakon što je veliki izvoznik ukapljenog prirodnog plina (LNG) Qatar Energy obustavio proizvodnju zbog napada na Bliskom istoku, javlja Reuters.
Oko 20 posto svjetskog LNG-a prolazi kroz Hormuški tjesnac, a dulja obustava ili potpuno zatvaranje tog pravca povećalo bi globalnu konkurenciju za druge izvore plina, što bi ponovno povećalo cijene na međunarodnim tržištima.
Problemi i u proizvodnji nafte
Saudijska Arabija je nakon napada dronom zatvorila svoju najveću rafineriju, rekla su dva izvora. Val napada koji je ušao u treći dan prekinuo je većinu proizvodnje nafte u iračkom Kurdistanu kao i u nekoliko plinskih polja u Izraelu, što je dovelo do smanjenja isporuka Egiptu.
Većina vlasnika tankera, naftnih kompanija i trgovačkih kuća obustavila je isporuke sirove nafte, goriva i ukapljenog prirodnog plina kroz Hormuški tjesnac, navode trgovački izvori, nakon što je Teheran upozorio brodove da ne plove tim morskim putem.
Cijena nafte porasla je za 13 posto iznad 82 dolara po barelu, najviše od siječnja 2025. Iran, treći najveći izvoznik nafte u okviru OPEC-a, zadovoljava oko 4,5 posto globalnih potreba.