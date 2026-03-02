Katar prekinuo proizvodnju LNG-a: Cijene odmah skočile za 50 posto

Katar proizvodi oko 20 posto LNG-a na svijetu i drugi je najveći izvoznik nakon SAD-a. Osamdeset i dva posto njegovih kupaca su iz Azije.

Referentne veleprodajne cijene plina u Nizozemskoj i Velikoj Britaniji porasle su tijekom ponedjeljka za gotovo 50 posto, nakon što je veliki izvoznik ukapljenog prirodnog plina (LNG) Qatar Energy obustavio proizvodnju zbog napada na Bliskom istoku, javlja Reuters.

Oko 20 posto svjetskog LNG-a prolazi kroz Hormuški tjesnac, a dulja obustava ili potpuno zatvaranje tog pravca povećalo bi globalnu konkurenciju za druge izvore plina, što bi ponovno povećalo cijene na međunarodnim tržištima.