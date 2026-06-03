biometrijski podaci

Kaos u sustavu: Državljani Kine, Indije, S. Arabije ne mogu u BiH

Bi. S. / Hina

03.06.2026 u 18:30

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Dejan Rakita/PIXSELL
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Državljani brojnih zemalja kojima je za ulazak u Bosnu i Hercegovinu potrebna viza trenutačno ne mogu putovati u tu zemlju zbog zastoja u izdavanju viza i boravišnih dokumenata izazvanih problemima sa sustavom za obradu biometrijskih podataka

To posebno pogađa državljane Kine, Indije, Pakistana, Saudijske Arabije, Bahreina i Omana čiji dolasci u BiH posljednjih godina popravljaju rezultate turističke sezone.

'Poteškoće će biti otklonjene u najkraćem mogućem roku, nakon čega će se nesmetano nastaviti proces uzimanja i obrade biometrijskih podataka u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine', naveli su iz ministarstva.

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Ministarstvo sigurnosti BiH priopćilo je u srijedu da u suradnji s međunarodnim partnerima i Izaslanstvom Europske unije rade na otklanjanju problema. 

Problemi sa sustavom, koji traju već tri tjedna, dodatno otežavaju turističke aranžmane, poslovna putovanja i dolaske stranih delegacija.

Popravak računalnog sustava trenutačno nije moguć jer institucije BiH još nisu donijele proračun, pa kompanija koja je isporučila sustav traži uplatu prije nego što popravi kvar. 

Ministarstvo sigurnosti apelira na strpljenje stranih državljana i ističe da se radi na punoj funkcionalnosti sustava u najkraćem mogućem roku, kako bi se putovanja u BiH mogla nastaviti bez daljnjih zastoja. 

Ovi problemi se ne odnose na državljane SAD‑a, Velike Britanije, Australije, Turske, Rusije i većine EU zemalja koji mogu ući u BiH i boraviti do 90 dana bez vize. 

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