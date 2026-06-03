Kaos u sustavu: Državljani Kine, Indije, S. Arabije ne mogu u BiH

'Poteškoće će biti otklonjene u najkraćem mogućem roku, nakon čega će se nesmetano nastaviti proces uzimanja i obrade biometrijskih podataka u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine', naveli su iz ministarstva.

To posebno pogađa državljane Kine, Indije, Pakistana, Saudijske Arabije, Bahreina i Omana čiji dolasci u BiH posljednjih godina popravljaju rezultate turističke sezone.

Ministarstvo sigurnosti BiH priopćilo je u srijedu da u suradnji s međunarodnim partnerima i Izaslanstvom Europske unije rade na otklanjanju problema.

Problemi sa sustavom, koji traju već tri tjedna, dodatno otežavaju turističke aranžmane, poslovna putovanja i dolaske stranih delegacija.

Popravak računalnog sustava trenutačno nije moguć jer institucije BiH još nisu donijele proračun, pa kompanija koja je isporučila sustav traži uplatu prije nego što popravi kvar.

Ministarstvo sigurnosti apelira na strpljenje stranih državljana i ističe da se radi na punoj funkcionalnosti sustava u najkraćem mogućem roku, kako bi se putovanja u BiH mogla nastaviti bez daljnjih zastoja.

Ovi problemi se ne odnose na državljane SAD‑a, Velike Britanije, Australije, Turske, Rusije i većine EU zemalja koji mogu ući u BiH i boraviti do 90 dana bez vize.