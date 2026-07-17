PREDSJEDNIK HDZ BIH

Čović pozdravio Rezoluciju Sabora: 'Bez jednakopravnosti Hrvata nema funkcionalnog BiH'

L. Š.

17.07.2026 u 22:33

Dragan Čović
Dragan Čović Izvor: Pixsell / Autor: Denis Kapetanovic/PIXSELL
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Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović pozdravio je Rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju je usvojio Hrvatski sabor kazavši kako očekuje da sve institucije u Hrvatskoj postupaju sukladno njezinu sadržaju

Rezolucija podupire uspostavu hrvatske izborne jedinice kako bi se prestalo s praksom da većinski Bošnjaci Hrvatima biraju političke predstavnike kao što je poznati slučaj Komšić.

'Čini se da je rješenje koje je ponuđeno u Rezoluciji, koju je Sabor dominantnom većinom i usvojio, nudi upravo takva rješenja i pomalo me čudi da neki kolege i prijatelji iz BiH na nju gledaju oprečno od ovog što ja sada govorim. Ja sam uvjeren da bez potpune ustavne jednakopravnosti hrvatskog naroda s druga dva naroda ne može normalno funkcionirati BiH, ne može realizirati svoje europske ambicije', rekao je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, prenosi HRT.

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