Ministar unutarnjih poslova BiH u problemima: Njegova stranka lažirala potpise za izbore

Na sjednici SIP-a u srijedu odlučeno je da se stranci ne dopusti sudjelovanje na izborima za Parlamentarnu skupštinu BiH i Narodnu skupštinu Republike Srpske, dok joj je odobrenje izdato samo za Zastupnički dom Federacije BiH te županijske skupštine.

Član Središnjeg izbornog povjerenstva Željko Bakalar pojasnio je kako je od ukupno više od 5000 potpisa za Parlamentarnu skupštinu BiH između 20 i 25 posto krivotvoreno. Najavio je da će slučaj biti proslijeđen tužiteljstvima.

"Ova masovna pojava je sramna jer imamo sudionike u izbornom procesu koji će sutra možda obnašati vrlo važne dužnosti u državi, a pripadaju političkim subjektima koji vrše ovakve radnje", rekao je Bakalar.

Ranije je pak ministar i predsjednik Ramo Isak najavio kako ih 'nitko ne može spriječiti da idemo na izbore'.

Njegova politička i poslovna karijera već je obilježena nizom kontroverzi.