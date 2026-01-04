Južnokorejski predsjednik s više od 200 ljudi stigao u Kinu

Leeja prati više od 200 južnokorejskih poslovnih čelnika, rekao je CCTV, dodajući da se očekuje da će zemlje razgovarati o pitanjima poput ulaganja u lanac opskrbe, digitalnog gospodarstva i kulturne razmjene.

Očekuje se da će se Lee tijekom putovanja sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, što je njihov drugi sastanak u samo dva mjeseca, a što je neobično kratak interval koji, prema analitičarima, signalizira veliki interes Kine za jačanje gospodarske suradnje i turizma.

Posjet, Leejev prvi Kini od preuzimanja dužnosti u lipnju, počinje nekoliko sati nakon što je Sjeverna Koreja lansirala balističke rakete i nakon što su SAD napale Venezuelu, pojačavajući globalne napetosti.

Južna Koreja je izjavila da će mir na Korejskom poluotoku biti na dnevnom redu tijekom putovanja.