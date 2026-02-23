Uhićen britanski moćnik Peter Mandelson

Policija je navela da je uhićenje uslijedilo nakon provedbe naloga za pretragu na dvjema adresama – u Wiltshireu i Camdenu.

Londonska metropolitanska policija objavila je da je u ponedjeljak uhitila 72-godišnjaka na adresi u Camdenu, na sjeveru Londona. Osumnjičeni je potom priveden u policijsku postaju u Londonu radi ispitivanja, javlja BBC .

Tko je Peter Mandelson?

Mandelsona su policijski službenici ranije odveli iz njegova doma u Londonu. Nedugo zatim, londonska policija je potvrdila da je 72-godišnjak zadržan na adresi u Camdenu.

Početkom mjeseca policija je objavila da je pokrenula kaznenu istragu zbog navoda o zlouporabi javne dužnosti, no tada nije iznosila detalje o osumnjičenima.

Peter Mandelson započeo je političku karijeru u Laburističkoj stranci 1980-ih te je desetljećima bio jedna od ključnih figura britanske politike. Bio je jedan od arhitekata pokreta 'New Labour' i blizak suradnik bivšeg premijera Tonyja Blaira, pridonijevši njegovoj uvjerljivoj pobjedi na izborima 1997. godine.

Aktualni britanski premijer Keir Starmer imenovao ga je u prosincu 2024. britanskim veleposlanikom u Washingtonu, a sada mu se zbog njega trese stolica.

Kontroverze oko veze s Epsteinom

I prije tog imenovanja bilo je poznato da je Mandelson bio u prijateljskim odnosima s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Prošlog rujna razriješen je dužnosti nakon što je Downing Street objavio da su se pojavile nove informacije o prirodi njegova odnosa s Epsteinom. Nakon objave dokumenata povezanih s Epsteinom u Sjedinjenim Državama, koji su otvorili dodatna pitanja o njegovim kontaktima, Mandelson se povukao i iz Gornjeg doma britanskog parlamenta.

Istraga je u tijeku, a policija zasad nije objavila dodatne pojedinosti o konkretnim optužbama.