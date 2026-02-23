Još jedno dijete umalo palo sa žičare na Jahorini: 'Samo se s jednom rukom držala'

Nakon što je prije nekoliko dana jedno dijete palo sa žičare, na Jahorini se umalo dogodio sličan incident. Srećom, okupljeni skijaši i djelatnici skijališta su intervenirali na vrijeme

Na Jahorini, najpoznatijem bosanskohercegovačkom skijalištu, umalo se dogodila još jedna tragedija. U nedjelju je tijekom vožnje na šestosjedu jedno dijete umalo palo. Na snimci koja kruži društvenim mrežama vidi se kako dijete visi sa žičare. Srećom, prisebnom reakcijom okupljenih, dijete je spašeno. Telegraf prenosi kako je navodno riječ o devetogodišnjoj djevojčici koja je bila na žičari sa svojom bakom.

Djevojčica nije mogla izdržati "Bio sam pored njih, ali sam u tom trenutku gledao na suprotnu stranu i nisam primijetio trenutak iskliznuća djevojčice, jer se to dogodilo prije nego što smo spustili onu prečku. Ona je već visila i samo se sa jednom rukom držala za vrh šestosjeda. Onda sam vidio kako jedan čovjek svoje štapove daje dečku pored sebe, hvata je s obje ruke i povlači malo gore, ali nikako nije mogao skroz je izvući", govori svjedok incidenta. Postojala je bojazan da žičara nastavi prema vrhu, što je prestravilo sve koji su se u tom trenutku nalazili u blizini šestosjeda. "Međutim, srećom, zaustavili su ga, ali su već bili visoko. Djevojčica je vikala da ne može više izdržati, ali su srećom ljudi sa skijališta brzo došli i raširili mrežu, pa smo je pustili da padne u nju. To je trajalo nekoliko minuta… Srećom sve se dobro završilo. Vidio sam poslije kada je ustala da je sve ok, hvala Bogu. A roditelji su došli po nju", ispričao je svjedok.