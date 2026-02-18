Jeziva scena na Jahorini: Dijete ispalo iz žičare, prevezeno u bolnicu

Prema snimkama koje se šire društvenim mrežama, dijete je u jednom trenutku ostalo visjeti iz košare, a čitava situacija trajala je svega nekoliko sekundi.

Za sada nije poznato kako je došlo do ispadanja niti pod kojim okolnostima se dijete našlo van sjedišta žičare.

Skijaši koji su se zatekli ispod žičare pokušavali su uhvatiti dijete.

Iz Gorske službe su potvrdili da je došlo do nesreće, te da je povrijeđeno dijete prevezeno u bolnicu “Srbija” u Istočnom Sarajevu, gde je zadržano na liječenju.

Za Klix.ba je potvrđeno da je dijete zadobilo ozljede noge.