NA SKIJALIŠTU

Teška nesreća na žičari u Crnoj Gori, jedna osoba poginula

I.H./Hina

20.12.2025 u 17:24

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: EPA / Autor: Boris Pejovic
Bionic
Reading

Jedan strani turist poginuo je, a drugi je teško ozlijeđen u subotu u nesreći na žičari u crnogorskom skijalištu na planini Durmitoru, prenijeli su lokalni mediji

Vjeruje se da je do incidenta došlo kada je jedna gondola proklizala i udarila u drugu ispred sebe. Podgorički radio Antena M objavio je, pozivajući se na izvore bliske istrazi, da je jedna osoba pala iz gondole na tlo i poginula, a druga je ostala zaglavljena u svojoj gondoli.

Radio navodi da se radi o njemačkim državljanima.

Skijalište Savin kuk nalazi se na sjeveru Crne Gore na planini Durmitor i jedno je od najpoznatijih zimskih skijališta u zemlji. Dio je Nacionalnog parka Durmitor, koji je pod zaštitom UNESCO-a i tijekom zimske sezone privlači velik broj domaćih i stranih turista.

