Kim Jong Un zaprijetio: 'Koristit ćemo poziciju nuklearne sile'

"Nezamislivi i zapanjujući incidenti i događaji" događaju se zbog "razbojničke" pohlepe hegemonističkih sila, zbog čega su sukobi diljem svijeta sve nasilniji, rekao je Kim, okrivivši SAD za pogoršanje krvoprolića u Europi i na Bliskom istoku. Kim je govorio na sjednici Središnjeg odbora vladajuće Radničke stranke, koja je započela u subotu i završila u ponedjeljak.

Kim je optužio SAD i Južnu Koreju da čine sigurnosnu situaciju na Korejskom poluotoku opasnijom kontinuiranim unaprjeđenjem svoje kombinirane nuklearne posture, čija je jedina svrha, kako je rekao, napad na Sjevernu Koreju.

"Stalno proširivanje i jačanje nuklearnih snaga te potpuno korištenje položaja nuklearne sile najispravniji je i jedinstveni način da se aktivno i samouvjereno nosimo s nepredvidivom međunarodnom vojno-političkom situacijom koja se višestruko zakomplicirala", prenosi KCNA.

Kim je također naredio jačanje konvencionalnog naoružanja i ubrzanje izgradnje strateške krstarice s vođenim projektilima nosivosti 10.000 tona.