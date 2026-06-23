NAPAO SAD

Kim Jong Un zaprijetio: 'Koristit ćemo poziciju nuklearne sile'

I.H./Hina

23.06.2026 u 07:12

Kim Jong Un u inspekciji na tajnoj lokaciji.
Kim Jong Un u inspekciji na tajnoj lokaciji. Izvor: Profimedia / Autor: AFP
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Sjevernokorejski čelnik Kim Jong Un izjavio je da će država u potpunosti koristiti svoj položaja nuklearne sile te da je to jedini način da se izađe na kraj s nepredvidivom i kompliciranom globalnom sigurnosnom situacijom, izvijestila je u utorak državna novinska agencija KCNA

"Nezamislivi i zapanjujući incidenti i događaji" događaju se zbog "razbojničke" pohlepe hegemonističkih sila, zbog čega su sukobi diljem svijeta sve nasilniji, rekao je Kim, okrivivši SAD za pogoršanje krvoprolića u Europi i na Bliskom istoku. Kim je govorio na sjednici Središnjeg odbora vladajuće Radničke stranke, koja je započela u subotu i završila u ponedjeljak.

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Kim je optužio SAD i Južnu Koreju da čine sigurnosnu situaciju na Korejskom poluotoku opasnijom kontinuiranim unaprjeđenjem svoje kombinirane nuklearne posture, čija je jedina svrha, kako je rekao, napad na Sjevernu Koreju.

"Stalno proširivanje i jačanje nuklearnih snaga te potpuno korištenje položaja nuklearne sile najispravniji je i jedinstveni način da se aktivno i samouvjereno nosimo s nepredvidivom međunarodnom vojno-političkom situacijom koja se višestruko zakomplicirala", prenosi KCNA.

Kim je također naredio jačanje konvencionalnog naoružanja i ubrzanje izgradnje strateške krstarice s vođenim projektilima nosivosti 10.000 tona

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