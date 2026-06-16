Trump već razmišlja o sljedećoj 'mirovnoj' misiji: Na redu je Sjeverna Koreja

Lee je zatražio od Trumpa da vodi napore za mirno rješavanje pitanja Sjeverne Koreje , kao što je učinio s ratom na Bliskom istoku. Trump je odgovorio da će raditi na rješavanju pitanja Sjeverne Koreje, rekao je Kang.

Dvojica čelnika pozdravila su se tijekom grupne fotografije čelnika G7, rekao je predsjednički glasnogovornik Kang Yu-jung , gdje je Trump pitao Leeja o trenutnom stanju odnosa sa Sjevernom Korejom.

Trump i sjevernokorejski vođa Kim Jong ‌Un održali su tri sastanka tijekom Trumpova prvog mandata, uključujući značajan samit u Singapuru 2018., drugi samit u Hanoiju 2019. i sastanak kasnije te godine u demilitariziranoj zoni između dviju Koreja, gdje je Trump postao prvi aktualni američki predsjednik koji je kročio u Sjevernu Koreju.

Diplomacija je doživjela kolaps nakon što na samitu u Hanoju nije postignut sporazum o ukidanju nuklearnog programa Sjeverne Koreje i ublažavanju sankcija koje su predvodile SAD.

Trump je više puta signalizirao interes za oživljavanje izravne diplomacije s Kimom. Rekao je u kolovozu 2025. da se raduje što će vidjeti sjevernokorejskog vođu "u odgovarajućoj budućnosti", a također je ‌u listopadu rekao da bi "volio" ponovno se sastati s Kimom.

Trump je prošlog tjedna objavio svoju fotografiju bez naslova s Kim Jong Unom na društvenoj platformi Truth Social, u očitom podsjetniku na njihovu prošlu diplomaciju.