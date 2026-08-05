KNINSKA POVIŠICA

'Neki su dobili previše, neki premalo': Što kažu branitelji o čestitki iz vlade?

B. Stilin

05.08.2026 u 22:30

Branitelji na Danu pobjede u Kninu (ilustrativna fotografija)
Branitelji na Danu pobjede u Kninu (ilustrativna fotografija) Izvor: Cropix / Autor: Niksa Stpanicev
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Na obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja u Kninu premijer Andrej Plenković najavio je novi paket mjera kojim će se ove jeseni povećati mirovinska prava hrvatskih branitelja. Što o tome kažu sami branitelji?

Vlada će Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će se uvesti dodatak uz braniteljsku mirovinu, a njegov će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani hrvatskog suvereniteta.

Istodobno će biti povećane najniže braniteljske mirovine, a ukinut će se i preostalo umanjenje mirovina pripadnicima Hrvatske vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba koje je uvedeno još 2002. godine.

Prema procjenama Vlade, izmjene će obuhvatiti oko 200 tisuća hrvatskih branitelja.

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Najava je među braniteljima izazvala uglavnom pozitivne reakcije. Dio njih smatra kako će povećanje najviše značiti onima koji žive skromno i teško podmiruju osnovne životne troškove, dok ističu da ima i onih kojima dodatna sredstva nisu presudna.

"To bi meni puno bilo, jer ja imam 40 godina staža i godinu dana garde. Ja imam 500 i ja sam zadovoljan", izjavio je Krešo, branitelj iz Virovitice za Novu TV.

Obljetnica Oluje u Kninu
  • Obljetnica Oluje u Kninu
  • Obljetnica Oluje u Kninu
  • Obljetnica Oluje u Kninu
  • Obljetnica Oluje u Kninu
  • Obljetnica Oluje u Kninu
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Obilježavanje obljetnice Oluje u Kninu Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban

"Trebalo bi napraviti reviziju"

Mnogi naglašavaju da su branitelji svojim doprinosom stvaranju države zaslužili bolji materijalni položaj, dok pojedini smatraju kako bi sustav trebalo dodatno urediti jer postoje razlike među korisnicima i slučajevi u kojima braniteljski status ili mirovinska prava nisu ostvareni na jednak način.

"Naravno da ima nepravdi. Mi imamo masu ljudi koji nisu ostvarili status branitelja. Neki su dobili previše, neki premalo. Tu bi Ministarstvo branitelja trebalo napraviti reviziju", kaže Luka, branitelj iz Zadra.

Dio programa s kninske tvrđave, uključujući tradicionalnu ceremoniju podizanja zastave Republike Hrvatske u kojoj sudjeluju predstavnici hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata, prati se putem videozida na stadionu i sredisnjem gradskom trgu. Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban

Prosječna braniteljska mirovina - 1400 eura

Povećanje braniteljskih mirovina nastavak je višegodišnjeg trenda rasta mirovinskih primanja. Prošle godine braniteljske mirovine ostvarene prema Zakonu o hrvatskim braniteljima povećane su u prosjeku za oko 75 eura te danas iznose oko 1.400 eura, dok branitelji koji mirovinu ostvaruju prema općim propisima u prosjeku primaju oko 630 eura.

Posljednjih godina Vlada je u više navrata mijenjala mirovinske propise kako bi povećala primanja umirovljenika. Redovitim usklađivanjem mirovina, jednokratnim novčanim dodacima te izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju postupno su rasle i prosječne mirovine, a cilj je bio ublažiti posljedice inflacije i poboljšati standard umirovljenika. Današnja najava predstavlja nastavak te politike, ali s posebnim naglaskom na braniteljsku populaciju.

Nove braniteljske mirovine počet će se isplaćivati nakon što izmjene zakona prođu saborsku proceduru i stupe na snagu.

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