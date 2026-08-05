Legenda Hajduka objasnila što se događa s Livajom: 'Sve je to ostavilo traga'

Splićani europski dvoboj dočekuju nakon ispadanja od Pafosa ukupnim rezultatom 2:4 u kvalifikacijama za Europsku ligu te poraza 1:2 od Varaždina na otvaranju prvenstva.

Utakmica protiv litavskog predstavnika zato ima dodatnu važnost za momčad Gonzala Garcije, koja pobjedom želi prekinuti neugodan niz i popraviti dojam s početka sezone. O stanju na Poljudu govorio je legendarni igrač i bivši trener Hajduka Zoran Vulić, koji je splitsku momčad vodio u pet navrata.

'Rezultat u Varaždinu nije bio onakav kakav smo očekivali. Hajduk je imao svoje prilike i mislim da bi remi bio najrealniji, ali na kraju je ostao bez bodova', rekao je Vulić.

Posebno je kritičan bio prema izdanju obiju momčadi u prvih 45 minuta.

'Prvo poluvrijeme bilo je vrlo loše i ni Varaždin ni Hajduk nisu igrali dobro. Nastavak je bio mnogo zanimljiviji, bilo je dosta prilika, ali Hajduk je primio previše jeftine pogotke. Time ne želim umanjiti pobjedu Varaždina, koji je odigrao dobru utakmicu, nego upozoriti na probleme Hajduka. Oba pogotka mogla su se spriječiti', dodao je.

Prekidi su postali ozbiljan problem

Prvi pogodak Varaždina stigao je nakon prekida, segmenta igre koji hrvatskim klubovima u posljednje vrijeme stvara velike poteškoće. Varaždin je u Europi sva četiri pogotka primio nakon prekida, dok je Hajduk od Pafosa ispao nakon izjednačujućeg gola iz kornera u sudačkoj nadoknadi.

Vulić smatra da hrvatske momčadi tom dijelu igre ne posvećuju dovoljno vremena.

'Prekidi se moraju trenirati kao i svaki drugi element igre. U inozemstvu postoje stručnjaci koji se bave isključivo njima, dok ih hrvatski klubovi često uvježbavaju tek neposredno prije utakmice. To nije dovoljno. Kod nas je veliki problem koncentracija, a čini mi se i da suparničke momčadi mnogo više rade na napadačkim prekidima', objasnio je.

Jedna od glavnih tema na početku sezone je i status Marka Livaje. Hajdukov kapetan protiv Varaždina je prvi put ove sezone zaigrao od prve minute, nakon što je prethodne utakmice počinjao na klupi.

Vulić vjeruje da su brojne rasprave o njegovoj ulozi ostavile traga i na Livaji i na cijeloj momčadi.

'Sve što se događalo oko Livaje sigurno se odrazilo na njega, ali i na rezultate. Livaja u svojoj pravoj formi može sam riješiti utakmicu jer posjeduje veliku kvalitetu, no trenutačno nije na toj razini. Vjerojatno je i stalno medijsko propitkivanje ostavilo posljedice', rekao je Vulić pa naglasio:

'Ipak, Hajduk nije samo Marko Livaja. Napadač ovisi o veznim igračima, a ni oni mu nisu dovoljno pomogli. Livaja je ovoj momčadi uvijek potreban i uvjeren sam da će sve rasprave prestati kada se vrati u formu. Tada će i Hajduk odmah izgledati bolje, kvalitetnije i konkurentnije.'

'Prije bi pitanje bilo koliko će Hajduk zabiti'

Hajduk je protiv Žalgirisa dobio suparnika protiv kojeg će imati ulogu favorita, a u slučaju prolaska čeka ga i naizgled povoljan nastavak kvalifikacija. Vulić ipak upozorava da Splićani ne smiju gledati dalje od litavskog prvaka.

'Prije dvadesetak godina pitali bismo se samo hoće li Hajduk zabiti tri ili četiri pogotka, ali danas situacija nije takva. Postoji poslovica: 'Koga zmija ugrize, taj se i guštera boji.' Hajduk je uzdrman nakon dva uzastopna poraza i sigurno mu neće biti jednostavno', poručio je.

Ključnim smatra reakciju momčadi u dvije utakmice.

'Najvažnije je da se igrači okupe, pokažu zajedništvo i potvrde da su kvalitetniji tijekom tih 90, odnosno 180 minuta. Kvalitetu imaju, ali sve je u njihovim nogama. Povoljan ždrijeb sada nije važan. Prvo treba proći Žalgiris, a tek onda razmišljati o sljedećem protivniku. Hajduk je još živ u Europi, forma bi se trebala podizati i sve ovisi o njemu', zaključio je Vulić.