Jedan od najvećih Trumpovih protivnika imao poruku za Europu: 'Vrijeme je da pokažete kičmu!'

Kalifornijski demokratski guverner Gavin Newsom u utorak je nazvao svjetske lidere 'jadnima' jer se nisu uspjeli usprotiviti američkom predsjedniku Donaldu Trumpu

'Ne mogu više gledati ovu suučesničku pasivnost, ljude koji se samo prevrću na leđa. Trebao sam ponijeti hrpu štitnika za koljena za sve svjetske čelnike. Mislim, dijele se krune i Nobelove nagrade, samo se dijele. To je jednostavno jadno. I nadam se da ljudi shvaćaju koliko jadno izgledaju na svjetskoj pozornici... Sramotno je', poručio je Newsom iz Davosa. 'Trump je poput T-Rexa. Ili se pariš s njim ili te on proždere', dodao je.

America’s allies and business leaders need to understand this:



There’s no diplomacy with Donald Trump.



Get off your knees and grow a spine. pic.twitter.com/epAphL4CYn — Gavin Newsom (@GavinNewsom) January 20, 2026

Istaknuti demokratski političar nazvao je Trumpa 'slabićem' i rekao da bi Europska unija trebala 'vrlo agresivno uzvratiti' američkom predsjedniku. 'Dobar je u iskorištavanju slabosti, ali popustit će ako ga opalite u lice', rekao je Newsom. 'Ne možete igrati za sve strane. Dosta s ljubaznošću', dodao je. 'Prestanite mu se dodvoravati. Borite se protiv vatre vatrom.'

Gavin Newsom Izvor: EPA / Autor: JULIANA YAMADA / POOL







