Jedan od najvećih Trumpovih protivnika imao poruku za Europu: 'Vrijeme je da pokažete kičmu!'

M. Šurina

20.01.2026 u 23:35

Gavin Newsom
Gavin Newsom Izvor: Profimedia / Autor: World Economic Forum / Avalon / Profimedia
Kalifornijski demokratski guverner Gavin Newsom u utorak je nazvao svjetske lidere 'jadnima' jer se nisu uspjeli usprotiviti američkom predsjedniku Donaldu Trumpu

'Ne mogu više gledati ovu suučesničku pasivnost, ljude koji se samo prevrću na leđa. Trebao sam ponijeti hrpu štitnika za koljena za sve svjetske čelnike. Mislim, dijele se krune i Nobelove nagrade, samo se dijele. To je jednostavno jadno. I nadam se da ljudi shvaćaju koliko jadno izgledaju na svjetskoj pozornici... Sramotno je', poručio je Newsom iz Davosa.

'Trump je poput T-Rexa. Ili se pariš s njim ili te on proždere', dodao je.

Istaknuti demokratski političar nazvao je Trumpa 'slabićem' i rekao da bi Europska unija trebala 'vrlo agresivno uzvratiti' američkom predsjedniku.

'Dobar je u iskorištavanju slabosti, ali popustit će ako ga opalite u lice', rekao je Newsom.

'Ne možete igrati za sve strane. Dosta s ljubaznošću', dodao je. 'Prestanite mu se dodvoravati. Borite se protiv vatre vatrom.'

Gavin Newsom Izvor: EPA / Autor: JULIANA YAMADA / POOL

Trumpov pokušaj preuzimanja Grenlanda nazvao je 'ludošću', ali je rekao da američki predsjednik neće pokušati osvojiti Grenland 'vojno'.

'Cijela ova ekspedicija na Grenland je apsurdna i ljudi moraju prepoznati s čime se suočavaju i stajati uspravno i čvrsto, pokazati kičmu i govoriti jednim jedinstvenim glasom. Udarite ga u lice', rekao je Newsom.

Newsom, koji je jedan od najistaknutijih Trumpovih kritičara u Americi, prošle je jeseni potvrdio da razmišlja o kandidaturi za predsjednika 2028. godine. Guverner Kalifornije bio bi vodeći kandidat za demokratsku nominaciju.

