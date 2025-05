Je li Lav XIV. posljednji papa? U jednom proročanstvu mnogi vide sadašnja zbivanja

Američki kardinal Robert Francis Prevost izabran je 8. svibnja kao 268. nasljednik svetog Petra, odnosno papa Lav XIV.

No, dok je većina kršćanskog svijeta slavila dolazak novog poglavara na čelo Katoličke crkve, mali dio teoretičara usmjerio se na proročanstva koja prate svaki izbor novog pape. Stoga ne čudi da su se crkveni teoretičari, teolozi, ali i laici upitali je li Lav XIV. posljednji papa.

Takvih, starih proročanstava je mnogo, no možda je najznačajnije i najpreciznije proročanstvo irskog svećenika iz 12. stoljeća, svetog Malahije. To proročanstvo navodno predviđa sve pape od njegove smrti, pa do 'posljednjeg rimskog pontifa', koji se naziva Petrom Rimskim.