Madonna poslala apel papi: 'Posjetite Gazu, vama neće uskratiti ulazak!'

"Vi ste jedini među nama kojemu se ne može uskratiti ulazak", napisala je američka pjevačica na društvenoj platformi X-u kasno u ponedjeljak.

"Nužno je da se humanitarna vrata u potpunosti otvore kako bismo spasili ovu nevinu djecu. Nema više vremena", dodala je.

Obilježavajući 25. rođendan svojeg sina Rocca Ritchieja u ponedjeljak, Madonna je također najavila planove za doniranje humanitarnim organizacijama koje djeluju u Gazi.