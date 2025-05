Što možemo očekivati od novog pape? 'On je i iznenađenje i ispunjenje nekih nada'

Uz to, u svojim ranim istupima jasno iskazuje spremnost da progovori o izazovima koji pogađaju cijelo čovječanstvo, među kojima su migracijska kriza i nepravde u društvu.

Dodao je da Lav XIV. već pokazuje atribute svjetskog duhovnog vođe, ističući da “velike države često zagovaraju samo svoje interese, a papa to ne čini”, čime postaje univerzalni promicatelj jedinstva i čovječnosti. Prema njegovim riječima, novi papa posjeduje kvalitete kao što su otvorenost za dijalog, poniznost, sposobnost slušanja te inkluzivnost.

“On je i iznenađenje i ispunjenje nekih nada. Njegovi govori i naglasci ukazuju na to da će biti papa kontinuiteta, ne samo s papom Franjom, već i s papama do Lava XIII.”, rekao je Šuljić, naglašavajući simboličku važnost izbora imena koje ukazuje na želju za povezivanjem papinskog naslijeđa kroz povijest, prenosi HRT .

Crkva i suvremena pitanja: Tehnologija i društvo

Novinar Darko Pavičić ukazao je na to da novi papa već u startu pokazuje da nastavlja idejno nasljeđe Lava XIII., no kroz prilagodbu suvremenim izazovima. “On već govori o umjetnoj inteligenciji, i to vrlo konkretno, naglašavajući da ona mora služiti čovjeku iz antropološke perspektive Crkve. Ako se AI otme kontroli, papa je spreman ući u konfrontaciju”, rekao je Pavičić.

Komunikolog Božo Skoko istaknuo je kako Lav XIV. nosi osobit pečat autentičnosti, ali i da utjelovljuje osobine svojih prethodnika. “On je po obrazovanju matematičar, što se vidi u preciznosti izričaja. Po stilu komunikacije i toplini podsjeća na Ivana Pavla II., a po socijalnoj osjetljivosti na Franju. Njegova spremnost na djelovanje u međunarodnim odnosima približava ga Pavlu VI.”, rekao je Skoko.

On zaključuje kako će papina služba biti usmjerena na konkretna djelovanja u borbi protiv globalnih problema poput siromaštva, migracija i sukoba, dodajući: “U svijetu gdje politički lideri sve češće gledaju samo vlastite interese, Papa donosi svježinu, jasnoću i univerzalnu brigu za dostojanstvo svakog čovjeka”.