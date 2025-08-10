JD Vance: 'I Moskva i Kijev mogli bi ostati nezadovoljni nagodbom'

UOČI SASTANKA

10.08.2025 u 18:51

Američki potpredsjednik JD Vance izjavio je u nedjelju da je malo vjerojatno da će eventualna nagodba između Rusije i Ukrajine zadovoljiti ijednu od strana te da će nakon bilo koje verzije mirovnog sporazuma i Moskva i Kijev vjerojatno ostati 'nesretni'

Rekao je da SAD cilja na rješenje koje obje zemlje mogu prihvatiti. 'To nikoga neće učiniti pretjerano sretnim. I Rusi i Ukrajinci vjerojatno će na kraju biti nesretni s njime', rekao je u intervjuu za Fox News.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u petak da će se 15. kolovoza na Aljasci sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kako bi pregovarali o završetku rata u Ukrajini.

Trump je rekao da su Rusija i Ukrajina blizu sporazuma o prekidu vatre koji bi mogao okončati taj sukob koji traje već tri i pol godine, a moguće je da će on od Ukrajine zahtijevati predaju značajnog teritorija.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je pak u subotu rekao da bi Ukrajina predajom teritorija prekršila svoj ustav, dodajući da 'Ukrajinci neće pokloniti svoju zemlju okupatorima'.

U intervjuu za Fox News snimljenom u petak, Vance je rekao da Sjedinjene Države rade na dogovoru sastanka između Putina, Zelenskog i Trumpa, ali ne misli da bi bilo produktivno da se Putin sastane sa Zelenskim prije razgovora s Trumpom.

'Sada smo u trenutku u kojem, iskreno, pokušavamo steći dojam kako dogovoriti sastanke i slično, kada bi ova trojica čelnika mogla sjesti i razgovarati o okončanju ovog sukoba', rekao je Vance.

