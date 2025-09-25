veliko slavlje

Janjetina i kapulica: Pogledajte kakvu je tortu Kerum dobio za rođendan

M. Šu.

25.09.2025 u 22:25

Izvor: Društvene mreže / Autor: Facebook
Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum proslavio je danas 65. rođendan, a posebnu pažnju privukla je rođendanska torta

Predsjednik Hrvatske građanske stranke i bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum snimku rođendanskog slavlja podijelio je i na društvenim mrežama. Na snimci se vidi kako se zabavlja i pjeva.

No pravi hit bila je njegova rođendanska torta, na kojoj su bili janjetina i kapulica, neizostavni dio svakog slavlja u Dalmaciji. Tortu je izradila splitska Dolcemania, koju vodi brat Kerumove supruge, Fani, Saša Horvat.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Facebook

Željko Kerum bivši je gradonačelnik Splita i nekoć jedan od najvećih dalmatinskih poduzetnika.

Željko Kerum
Željko Kerum Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL

