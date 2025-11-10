Iz vrtića u Zagrebu pobjeglo četvero djece: 'Pukom srećom izbjegnuta je veća tragedija'

roditelji se žale

Iz jednog vrtića na istoku Zagreba pobjeglo je četvero djece. Djeca su u papučama otišla prema cesti, ali na svu sreću vrtić se nalazi u slijepoj ulici pa se ništa loše nije dogodilo

Roditelji se žale da sigurnosni protokoli u samom vrtiću ne postoje, niti se poštuju.

'Mi kao roditelji ne možemo ostavljati malenu djecu predškolske dobi u dječjem vrtiću s 'figom u džepu', odlaziti na posao u nadi da ćemo ih tamo zateći žive i sve na broju po povratku s posla. Samo pukom slučajnošću izbjegnuta je veća tragedija', rekla je majka jednog djeteta za RTL Danas.

Iz Grada Zagreba, koji je osnivač vrtića, potvrdili su da je riječ o događaju koji se dogodio u petak, 3. listopada, te da je sve završilo bez posljedica za djecu.

'U popodnevnim satima, tijekom pospremanja stvari u garderobu koja se nalazi u predsoblju njihove sobe, četvero djece predškolskog uzrasta neopaženo je otišlo do ulaznih vrata vrtića.

Iako su vrata elektronički zaključana i iznutra se otvaraju sigurnosnim tipkalom postavljenim na povišenoj razini, djeca su ga uspjela dosegnuti te nakratko napustiti prostor vrtića. Čim je primijećeno da se djeca nisu vratila u sobu, djelatnici vrtića reagirali su u skladu s protokolom te su djeca vrlo brzo pronađena u blizini vrtića', stoji u odgovoru Grada Zagreba za RTL Danas.

Dodaju da su roditelji djece odmah obaviješteni o događaju te su s njima iz vrtića održali i sastanak. O svemu je obaviješten i nadležni Gradski ured.

'Sljedećeg radnog dana sigurnosno tipkalo dodatno je podignuto kako bi se spriječilo ponavljanje slične situacije. Odgojiteljici je izrečeno pisano upozorenje vezano uz radni odnos', kažu iz Grada.

