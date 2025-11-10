Karirane hlače vraćaju se u velikom stilu, a Zara ima modele koji tako dobro stoje

Zima ove godine nosi britanski potpis u vidu kariranog uzorka koji osvaja tople tkanine i nudi eleganciju s prizvukom engleskog sela. Zara je prepoznala taj trend i predstavila tri karirana modela hlača koje spajaju urbani chic i bezvremenski vintage šarm, čineći ih ključnim komadima svake modne garderobe za 2025.

Zima 2025. vraća nas u srce britanske ladanjske estetike, u svijet u kojem se osjeća miris dima iz kamina, čuje pucketanje drva i vidi beskrajno zelenilo koje se pruža do horizonta. Ovoga puta, međutim, nije nužno putovati do Cotswoldsa ni škotskih ravnica kako bi doživjeli taj ugođaj. Dovoljno je zaviriti u Zaru.

Modni hitovi u Zari Ove sezone Zara je istaknula karirani uzorak kao vodeći motiv svojih kolekcija, spajajući starinski šarm i suvremenu profinjenost. Karirane hlače, nekoć rezervirane za vikend izlete na selo, postale su nezaobilazan dio svake gradske garderobe. Od toplih vunenih tekstura do strožih, muževnih krojeva, svaki model odiše onim nenametljivim luksuzom koji Francuskinje nazivaju nenametljivim chicom.

Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Za sve koji vole klasiku s pomakom, tu su tri modela iz Zare koji savršeno utjelovljuju zimsku bajku s britanskim potpisom. Bombacho model s daškom vintage šarma

Ove hlače ističu se raskošnom siluetom i blago voluminoznim krojem, a njihov elegantan pad naglašava profinjenu liniju. Odlično pristaju uz dolčevitu u boji slonovače i uglačane gležnjače, stvarajući kombinaciju koja spaja tradiciju i suvremenost. Zeleni model od meke vune

Na prvi pogled, ovaj model osvaja obiljem tonova – nijansama zelene koje podsjećaju na britanske livade i bogatim vunenim materijalom koji pruža toplinu i udobnost. Karirane linije su decentne, a ipak dovoljno izražajne da daju prepoznatljiv modni pečat svakom outfitu. Nosite ih s dugim kaputom i oversize šalom u bež tonovima za elegantan dnevni izgled. Hlače visokog struka s finim kariranim uzorkom