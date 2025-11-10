zatvorska kazna

FOTO Gabrijela Žalac stigla u Remetinec, evo kako je pozdravila fotografe

I.V./Hina

10.11.2025 u 22:03

Gabrijela Žalac stigla u Remetinec
Gabrijela Žalac stigla u Remetinec Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL
Bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU-a Gabrijela Žalac stigla je u Remetinec gdje se morala do ponoći javiti na odsluženje dvogodišnje zatvorske kazne

Netom prije ulaska u Remetinec, Žalac je fotografima i novinarima mahala te im je poslala pusu.

Žalac se javila u Centar za dijagnostiku remetinečkog zatvora u kojem će ostati oko mjesec dana, nakon čega će dvogodišnju zatvorsku kaznu izdržavati u ženskoj kaznionici u Požegi.

Gabrijela Žalac stigla u Remetinec Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL

Upućena je u zatvor jer joj je na Županijskom sudu u Vukovaru odbijena molba za odgađanje početka izvršenja zatvorske kazne.

Na odsluženje kazne trebala se javiti 6. listopada, ali je zatražila odgodu zbog poslovnih razloga. Odbijena je, a nakon što se žalila ponovno je odbijena te više nije bilo pravne osnove za novu žalbu.

U Centru za dijagnostiku u Zagrebu osuđenici prolaze medicinske, socijalne, psihološke, pedagoške i kriminološke obrade nakon kojih se donosi odluka o programu izdržavanja i kaznionici u kojoj će služiti kaznu.

Županijski sud u Zagrebu je u lipnju sporazumno osudio bivšu ministricu Žalac na dvije godine zatvora zbog preplaćivanja softvera za Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova (MRRFEU) kojem je bila na čelu.

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu tada je izvijestio da je presuda rezultat sporazuma stranaka, budući da je Žalac priznala krivnju za svoje optužbe, a prije potpisivanja sporazuma uplatila je 200.000 eura na ime djelomične naknade štete, pri čemu nije isključeno pravo vjerovnika da potražuje naknadu ostale štete prema principu solidarne odgovornosti.

Žalac je u rujnu na zagrebačkom Županijskom sudu osuđena i na sedam mjeseci zatvora zbog zlouporabe položaja i ovlasti, odnosno plaćanja privatnih troškova javnim novcem. I ta je presuda bila rezultat priznanja i nagodbe s EPPO-om koji je izvijestio da je tijekom istrage Žalac u cijelosti na ime naknade štete uplatila preko 9.700 eura.

Premijer Andrej Plenković, u čijoj je vladi Žalac bila ministrica, danas je komentirao kako mu je žao što je došlo do toga da mora u zatvor. Rekao je i da Žalac više nije članica HDZ-a. 'Ona je očito procijenila da je umjesto dugog sudskog postupka ova vrsta nagodbe bolja za nju. Šteta da se to dogodilo', kazao je Plenković.

FOTO Gabrijela Žalac stigla u Remetinec, evo kako je pozdravila fotografe
