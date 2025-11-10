FOTO Gabrijela Žalac stigla u Remetinec, evo kako je pozdravila fotografe

Bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU-a Gabrijela Žalac stigla je u Remetinec gdje se morala do ponoći javiti na odsluženje dvogodišnje zatvorske kazne

Netom prije ulaska u Remetinec, Žalac je fotografima i novinarima mahala te im je poslala pusu. Žalac se javila u Centar za dijagnostiku remetinečkog zatvora u kojem će ostati oko mjesec dana, nakon čega će dvogodišnju zatvorsku kaznu izdržavati u ženskoj kaznionici u Požegi.

Gabrijela Žalac stigla u Remetinec Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL







+8 Gabrijela Žalac stigla u Remetinec Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL

Upućena je u zatvor jer joj je na Županijskom sudu u Vukovaru odbijena molba za odgađanje početka izvršenja zatvorske kazne. Na odsluženje kazne trebala se javiti 6. listopada, ali je zatražila odgodu zbog poslovnih razloga. Odbijena je, a nakon što se žalila ponovno je odbijena te više nije bilo pravne osnove za novu žalbu. U Centru za dijagnostiku u Zagrebu osuđenici prolaze medicinske, socijalne, psihološke, pedagoške i kriminološke obrade nakon kojih se donosi odluka o programu izdržavanja i kaznionici u kojoj će služiti kaznu.