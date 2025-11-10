Velika analiza stanja na bojištu: Ruska kliješta se stežu, Ukrajinci pokušavaju sve da ih zaustave

Bitke za gradove u istočnom dijelu Ukrajine - Pokrovsk, Kupjansk i Vovčansk - trenutno su ključne točke sukoba između ukrajinske i ruske vojske. Rusi sada koriste veće snage u pokušaju da učvrste kontrolu nad ovim područjima, a Ukrajinci nastoje održati obranu unatoč prijetnji od opkoljavanja i smanjenim opskrbnim rutama

Bitka za Pokrovsk traje već nekoliko mjeseci, a sada se čini da ruske trupe napreduju prema finalnom cilju. Grad, koji se nalazi u Doneckoj regiji, u blizini važnih prometnih pravaca, nalazi se pod napadom ruske vojske od ljeta 2024. godine. Do sada je ona zauzela nekoliko ključnih pozicija, uključujući sjevernu periferiju grada, gdje je preuzela kontrolu nad visokim zgradama i važnim cestama koje povezuju ukrajinske garnizone, navodi se u analizi neovisnog ruskog portala Meduza. Prema dostupnim informacijama, ruske trupe napreduju iz više smjerova prema centru Pokrovska. Ruska 2. gardijska kombinirana armija zauzela je željezničku stanicu, sjeverne izlaze prema Dnjipru i Rodinskom, kao i dijelove četvrti s visokim zgradama na istočnom dijelu grada. Ove pozicije omogućuju Rusima veću kontrolu nad cestama i željeznicama koje povezuju Pokrovsk s ostatkom teritorija pod ukrajinskom kontrolom.

Ukrajinske snage suočavaju se s prijetnjom da budu opkoljene jer ruske jedinice preuzimaju ključne strateške točke koje bi ih mogle potpuno izolirati. Unatoč ovoj prijetnji, ukrajinsko zapovjedništvo još uvijek ne planira povlačenje svojih trupa. Predsjednik Volodimir Zelenski najavio je da će pokušati stabilizirati situaciju protunapadima, iako nema naznaka većih uspjeha u pokušaju proboja kroz ruske linije. Kupjansk: Ruska prisutnost jača, ali Ukrajina još drži obranu Slična situacija odvija se u Kupjansku, gradu na sjeveroistoku Harkivske regije, gdje ruske snage nastavljaju jačati svoju prisutnost. Ruska vojska zauzela je veći dio zapadnog dijela grada i napreduje prema ključnim prijelazima na rijeci Oskil. Ovi prijelazi su od strateške važnosti za Ukrajinu jer su korišteni za opskrbu mostobrana na istočnoj obali Oskila, što omogućava Ukrajini kontrolu nad ovom regijom. Iako ruske trupe nastavljaju napredovati, ukrajinske snage još uvijek drže prijelaze preko Oskila u naselju Kupjansk-Vuzlovij. Ruska vojska suočava se s logističkim problemima jer ovisi o opskrbnim rutama koje dolaze sjeverno od Kupjanska, a ukrajinske trupe, iako u manjini, nastoje usporiti napredovanje Rusa, udarajući na rute opskrbe i pokušavajući oslabiti njihovu moć u regiji.

Za razliku od Pokrovska, gdje su ukrajinske trupe suočene s ozbiljnom prijetnjom, Kupjansk nudi Ukrajincima nešto više prostora za aktivne operacije pa koriste slabosti ruskih linija opskrbe da bi nastavili protunapade i održali obranu. Vovčansk: Ruska ofenziva usmjerena na industrijske zone U Vovčansku, gradu u Harkivskoj regiji, ruske trupe također nastavljaju svoju ofenzivu. Grad je strateški važan zbog svoje blizine granici s Rusijom, a borbe se vode već nekoliko mjeseci. Ruske snage uspjele su prijeći rijeku Vovču, koja dijeli grad na sjevernu i južnu polovicu, a zauzele su ključnu industrijsku zonu na južnoj obali. Nakon što su Rusi zauzeli naftnu industriju i željezničku stanicu u Vovčansku, ukrajinske trupe bile su prisiljene povući se na obrambene položaje u južnom dijelu grada. Trenutno ruske snage nastavljaju napad na posljednje ukrajinske obrambene linije u Vovčansku. Ova bitka pokazuje važnost industrijskih i logističkih zona u regiji, a koje Rusija nastoji kontrolirati da bi osigurala opskrbu svojim vojnim operacijama. Za Ukrajinu je obrana ovih zona također ključna za održavanje linija opskrbe i sprječavanje ruskih trupa u daljnjem napredovanju prema središnjoj Ukrajini.

Ruske snage koriste civilne avione Cessna, opremljene mitraljezima, za obranu od ukrajinskih dronova Izvor: EPA / Autor: Neven Bucevic