Jandroković: Važno je prepoznati sve oblike nasilja nad ženama i reagirati

Predsjednik Sabora podsjetio je na tragičan događaj 22. rujna 1999. godine kada su na Općinskom sudu u Zagrebu ubijene tri žene tijekom brakorazvodne parnice. U znak sjećanja na stradale žene Hrvatska obilježava taj dan kao Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama .

"Nasilje uzima različita lica. Može biti fizičko, verbalno, emocionalno, psihičko, seksualno, financijsko, no mahom su sve to oblici kontrole i dominacije koji uništavaju dostojanstvo, slobodu i život žena. Ono što je posebno poražavajuće jest činjenica da se takva nasilja najčešće događa upravo tamo gdje bi žene trebale biti najsigurnije - u njihovom vlastitom domu od osoba koje bi ih trebale voljeti i štititi", naglasio je predsjednik Sabora.

Jandroković je rekao da ni nakon više od četvrt stoljeća od tog strašnog događaja, žene u Hrvatskoj i dalje su nerijetko izložene nasilju .

Ono što je iznimno važno, jest sve oblike nasilja nad ženama prepoznati, a onda i reagirati; nikada okretati glavu ni šutjeti, nego uvijek i svugdje svjedočiti nultu toleranciju prema svakom obliku nasilja, dodao je.

Prije svega, ističe Jandroković, treba ulagati najveće moguće napore u prevenciji, a to uključuje obrazovanje, dostupnost informacija, sigurnu mrežu podrške te stalno osvještavanje javnosti kako je nasilje nad ženama i ogromna tragedija i gorući društveni problem.

Predsjednik Sabora u svom govoru kao važno istaknuo je i potrebu sustavnog i stalnog osposobljavanja svih nadležnih aktera kako bi se svaka žena, bez obzira na dob, podrijetlo ili imovinsko stanje, bila zaštićena, pri čemu državne institucije imaju ključnu ulogu: od pravosuđa i policije do obrazovnih i zdravstvenih ustanova koje moraju djelovati koordinirano i voditi se istim ciljem da sve žene imaju pristup odgovarajućoj zaštiti i pravovremenoj pomoći.

"No kada se nasilje ipak dogodi, žrtvi je nužno pokazati da nije sama, treba joj pokušati maksimalno pomoći, osnažiti, a počinitelja nasilnika primjereno kazniti", istaknuo je Jandroković.

Podsjetio je kako su u tom smjeru napravljeni koraci donošenjem paketa niza zakona u čijem je središtu s pravom žrtva, a rad na poboljšanju zakonodavnog okvira ne prestaje.

"Vodimo se mišlju da tišina podržava nasilje, a da prava riječ, iskrena potpora i odlučna akcija u konačnici mogu spasiti živote", naglasio je predsjednik Sabora.

Nakon njegova govora zastupnici su minutom šutnje odali počast ženama ubijenim na Općinskom sudu 1999. kao i svim drugim ženama - žrtvama nasilja.

Podsjetimo, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u Hrvatskoj obilježava se od 2004. godine, u spomen na događaj kada su 22. rujna 1999., tijekom brakorazvodne parnice na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu ubijene sutkinja Ljiljana Hvalec, stranka u postupku Gordana Oraškić i njena odvjetnica Hajra Prohić. Ubio ih je suprug stranke te teško ozlijedio sudsku službenicu Stanku Cvetković.