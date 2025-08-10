PROBLEM FEMICIDA

Vlada objavila novi plan za zaštitu žena od nasilja

L. Š.

10.08.2025 u 20:36

Ilustracija / Nasilje nad ženama
Ilustracija / Nasilje nad ženama Izvor: Profimedia / Autor: Prostock-studio / Alamy / Profimedia
Vlada je objavila svoj novi akcijski plan za zaštitu žena od nasilja

Planiraju poraditi na dodjeli državnih stanova za zlostavljane žene, ali i upućuju lokalne čelnike da donose rodni proračun. Uz savjetodavnu pomoć 24 sata na dan, prioritet je pomoći pri zapošljavanju, ali i da imaju gdje živjeti nakon izlaska iz sigurne kuće - dvije godine bez naknade ili će dobiti državni stan u najam trajno.

Cilj je i do kraja iduće godine smanjiti stopu femicida. Lani je rastao broj kaznenih djela, a prema MUP-u u prvih šest mjeseci ove godine od 18 ubojstava, deset je ubijenih žena od strane bliskih osoba, 7 njih ubili su intimni partneri. Država u svoj akcijski plan za zaštitu žena planira uložiti oko 12 i pol milijuna eura, piše Dnevnik.hr.

