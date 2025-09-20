Forum žena SDP-a: Hrvatska postaje sve tolerantnija na nasilje

Ustvrdila je da "pokreti zabranitelja žele zabraniti kulturu", dodavši da je otkazan 'festival' u Velikoj Gorici zbog toga što se organizatorice nisu osjećale sigurno.

Okrugli stol održan je u povodu obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, a Krpan kaže kako žele da "Hrvatska bude mjesto nulte tolerancije na nasilje i da se svaka žena osjeća zaštićeno i sigurno".

"Ono što nas posebno zabrinjava, je da 10 posto nasilnika završi s kaznom zatvora, a 80 posto s nekim blažim kaznama", istaknula je saborska zastupnica i predsjednica Foruma žena SDP-a Sandra Krpan.

"Hrvatska postaje sve tolerantnija na nasilje, nasilje je sve ozbiljnije i mi danas tome želimo odlučno reći ne", izjavila je SDP-ova zastupnica Krpan. Dodala je da Forum žena SDP-a od Vlade zahtijevaju da pokrene nacionalnu kampanju borbe protiv nasilja nad ženama.

I predsjednica Glavnog odbora Foruma žena Andreja Marić rekla je kako je situacija postala zabrinjavajuća, te da se nasilje ne događa samo u obiteljima, već i na društvenim mrežama, u školskim parkovima, kulturi, medijima.

Saborska zastupnica SDP-a i predsjednica saborskog Odbora za ravnopravnost spolova Marija Lugarić ocijenila je kako je 'nasilje nad ženama političko pitanje, pitanje ravnopravnosti i demokracije'.

"Žene, u prosjeku, nasilje trpe sedam godina prije nego što ga odluče prijaviti. Kada se, i ako se odluče prijaviti nasilje, onda se sudaraju sa zidom birokracije, predrasuda i institucija koje zapravo ne štite, nego dodatno traumatiziraju", rekla je Lugarić.

Dodala je kako je Vlada RH tijekom ljeta "na stol stavila novi Nacionalni program borbe protiv nasilja nad ženama".

Lugarić smatra da je to trebao biti temeljni dokument koji nas je trebao voditi prema sigurnijem društvu, ali da je Nacionalni program "donesen na brzinu" i samo zato da bi se ispunila formalna obveza.

Ljubičić: U Akcijskom planu za 2026. iz proračuna izdvojeno manje sredstava nego za ovu

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, sudjelujući na okruglom stolu Foruma žena SDP-a, ocijenila je da se pri izradi Nacionalnog i Akcijskog plana "nisu u dovoljnoj mjeri uzele preporuke, analize, trendovi i propusti u radu državnih institucija na koje su ukazivali".

Kao primjer navela je da je u Akcijskom planu za 2026. godinu iz proračuna izdvojeno manje sredstava nego za ovu, iako se plan donosi u četvrtom kvartalu 2025. godine.

"Rekli bismo da je došlo do nekakvog zastoja u izradi plana i u financijskoj konstrukciji, da se nije u dovoljnoj mjeri promišljalo i da se, s obzirom i na same preporuke Grevia, išlo s dokumentom, a da se nisu stvari precizirale", dodala je.

Forum žena SDP-a ponosan na zdravstveni odgoj u školama

U kontekstu zdravstvenog odgoja koji je ovih dana bio tema rasprava, Krpan je rekla da je SDP ponosan što je SDP Grada Rijeke u škole uveo i zdravstveni odgoj i građanski odgoj i obrazovanje.

"Djeca na zdravstvenom odgoju uče o mentalnom zdravlju, o zdravim stilovima života, kako se nositi s određenim poteškoćama, kako stvarati zdrave veze", ustvrdila je Krpan.

Lugarić je pak poručila kako 20 godina prati priču oko zdravstvenog odgoja i da se ponovno javljaju udruge koje protestiraju protiv toga, ocijenivši kako to nije slučajno i da su to "nazadne i desničarskim snagama".