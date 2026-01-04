oprezno u prometu

Jaka kiša u Dalmaciji mogla bi izazvati neugodnosti na cesti: Mogući su i odroni

M.Da./Hina

04.01.2026 u 18:30

Odron
Odron Izvor: Licencirane fotografije / Autor: facebook
Kiša u nedjelju pojačano pada na splitsko-dalmatinskom području pri čemu nema poteškoća u prometu, no Županijska uprava cesta (ŽUC) upozorava vozače na opasnost mogućih odrona stijena na ceste

Kišne padaline, kakve su bile danas na području županije, stvaraju rizik od odrona stijena te se vozačima preporučuje oprezna vožnja, rekli su Hini u Županijskoj upravi cesta u Splitu.

Brojne prometnice u Splitsko-dalmatinskoj županiji usječene su u stijene čiji se dijelovi za kišnih padalina nerijetko odvajaju i padaju na ceste, što ugrožava sigurnost prometa.

Policija zatvorila cestu zbog odrona kamenja kod Makarske Izvor: Pixsell / Autor: Matko Begovic/PIXSELL

Odronima je posebice izložena cesta Vrgorac-Makarska na koju se krajem ožujka odronio dio brda, a na tu cestu je i krajem prosinca 2024. došlo do velikog odrona stijena.

