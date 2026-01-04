Snijeg izazvao kaos u BiH: Magistralni putevi zameteni, promet blokiran

Obilan snijeg izazvao je probleme na najvažnijim prometnicama u Bosni i Hercegovini, gdje je promet na više dionica blokiran ili izrazito usporen zbog zaustavljenih vozila i neociscenog snijega, objavio je u nedjelju Savez automoto klubova u Mostaru

Najteže je na prijevojima gdje se stvaraju snježni nanosi. Promet se odvija vrlo otežano i zabranjen je za kamione.

Snijeg u Sarajevu Izvor: Pixsell / Autor: Armin Durgut/PIXSELL







+2 Snijeg u Sarajevu Izvor: Pixsell / Autor: Armin Durgut/PIXSELL

Zastoji su evidentirani i na dionicama magistralnih puteva koji povezuju veće gradove, poput Mostara i Sarajeva na prijevoju Bradina. Za zastoje su djelomično odgovorni i nesavjesni vozači koji voze bez zimske opreme.