snježnje 'radosti'

Snijeg izazvao kaos u BiH: Magistralni putevi zameteni, promet blokiran

M.Da./Hina

04.01.2026 u 15:15

Snijeg u BiH otežao je promet
Snijeg u BiH otežao je promet Izvor: Pixsell / Autor: Armin Durgut/PIXSELL
Bionic
Reading

Obilan snijeg izazvao je probleme na najvažnijim prometnicama u Bosni i Hercegovini, gdje je promet na više dionica blokiran ili izrazito usporen zbog zaustavljenih vozila i neociscenog snijega, objavio je u nedjelju Savez automoto klubova u Mostaru

Najteže je na prijevojima gdje se stvaraju snježni nanosi. Promet se odvija vrlo otežano i zabranjen je za kamione.

Snijeg u Sarajevu
Snijeg u Sarajevu Izvor: Pixsell / Autor: Armin Durgut/PIXSELL

Zastoji su evidentirani i na dionicama magistralnih puteva koji povezuju veće gradove, poput Mostara i Sarajeva na prijevoju Bradina. Za zastoje su djelomično odgovorni i nesavjesni vozači koji voze bez zimske opreme.

Vozačima se preporuča da odgode putovanja ako nisu nužna i da se prije polaska informiraju o stanju na cestama i obvezno stave zimsku opremu, navodi savez.

