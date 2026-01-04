Civilna zaštita upozorila građane; prijete poplave: 'Budite pripravni za olujne brzine vjetra'

Civilna zaštita upozorila je građane na jaku, ponegdje i olujnu buru u senjskoj regiji te obilnu kišu u Dubrovniku i okolici, zbog čega bi moglo doći i do poplava

Neke dijelove Hrvatske već je zabijelio snijeg, a iz Ravnateljstva civilne zaštite stiglo je upozorenje zbog ozbiljnih vremenskih uvjeta u ponedjeljak.

"Prognostičari DHMZ-a izdali su za 5. siječnja narančasto upozorenje na mjestimice jaku, na senjskom području vrlo jaku i olujnu buru te na obilnu oborinu, uz moguće urbane i bujične poplave u dubrovačkoj regiji", naveli su iz Civilne zaštite.

Podsjetili su da je i danas na snazi također narančasto upozorenje na jaku, ponegdje vrlo jaku, na senjskom području moguću olujnu buru te na obilnu kišu u kninskoj regiji.