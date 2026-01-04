Zračni prostor iznad Grčke potpuno zatvoren, objavljeni novi detalji

U tijeku je postupna obnova sustava zračnog prometa provedbom nekih letova, prema najnovjim podacima s međunarodne zračne luke u Ateni. 'Tehnički problem se i dalje se istražuje i bit će daljnjih obavijesti', objavila je grčka uprava za civilno zrakoplovstvo.

Vjerojatni razlog je kvar svih komunikacijskih sustava. Kako piše grčki grčki portal Kathimerini , prva izvješća pokazuju da je tehnički kvar koji utječe na radiofrekvencije onemogućio komunikaciju između kontrolora leta i pilota. Slijetanja i polijetanja na većini grčkih zračnih luka stoga su bila nemoguća.

Državna televizija ERT izjavila je da su dolasci i odlasci iz zračne luke u Ateni obustavljeni u 9 sati po lokalnom vremenu (7 sati GMT).

Televizija je izjavila da se letovi preusmjeravaju u susjedne zemlje. U Izraelu je glasnogovornik Uprave zračnih luka rekao da je grčki zračni prostor zatvoren do 16 sati po lokalnom vremenu, savjetujući putnicima da očekuju kašnjenja u dolascima i odlascima.

Talijanska zračna luka Bergamo Orio-al-Serio, čvorište Ryanaira za letove za Milano, obustavila je letove u subotu navečer zbog tehničkih problema sa sustavom navođenja za slijetanje i slabe vidljivosti, zbog čega su tisuće ljudi noć morale provesti u zračnoj luci.

SACBO, tvrtka koja upravlja zračnom lukom, u izjavi je rekla da je tehnički problem riješen oko ponoći, ali upozorenje na internetskoj stranici zračne luke kaže da bi "letovi mogli biti odgođeni ili otkazani".

Zbog incidenta otkazano je 26 odlaznih letova, od kojih je šest preusmjereno na druge zračne luke, a sedam prebačeno na nedjelju, izvijestili su lokalni mediji.

Tisuće ljudi provelo je noć u zračnoj luci, a fotografije pokazuju ljude kako spavaju na podu i uz trake za prijavu prtljage.

Bergamsko online izdanje dnevnog lista Corriere della Sera izvijestilo je da su prvi letovi zaustavljeni oko 17 sati GMT u subotu.

Informacije o letovima u stvarnom vremenu na web stranici zračne luke pokazale su dugi popis uglavnom odgođenih letova Ryanaira, premda ih je nekoliko poletjelo u nedjelju ujutro.