Klizište pomelo kamp: Traga se za šest ljudi

Novozelandski spasioci koji traže šest nestalih osoba nakon što je klizište pogodilo prometni kamp na Sjevernom otoku zemlje bili su otežani tijekom noći zbog djelomičnog klizišta u području pretrage, priopćile su vlasti u subotu
Dvoje tinejdžera je među nestalima nakon što su obilne kiše izazvale klizište u četvrtak na planini Maunganui na istočnoj obali otoka, donoseći tlo i ruševine na lokaciji u gradu Tauranga, prepunom obitelji na ljetnim praznicima. Nije zabilježen nijedan smrtni slučaj uslijed prirodne katastrofe.
Vatrogasna i hitna služba Novog Zelanda priopćila je u subotu da 35 spasilaca, uz pomoć teških strojeva, uklanja ruševine nakon djelomičnog klizišta u dijelu područja pretrage oko 18 sati po lokalnom vremenu u petak.
„Osoblje od tada nije pretraživalo to područje radi vlastite sigurnosti, ali se ono kontinuirano procjenjuje“, rekla je u izjavi službenica vatrogasne i hitne službe Megan Stiffler.
Obilna kiša predviđena za to područje u subotu mogla bi predstavljati daljnje izazove za spasioce, uključujući i „povlačenje s područja klizišta radi vlastite sigurnosti“, rekla je.
Vlasti su u petak priopćile da bi spasilački napori mogli potrajati nekoliko dana zbog opsega klizišta i rizika na lokaciji.
Nisu otkriveni znakovi života iz ruševina otkako su prvi put čuli glasove u četvrtak, rekla je policija. Najmlađi od nestalih ima 15 godina.
Premijer Christopher Luxon posjetio je mjesto u petak i sastao se s pogođenim obiteljima. „Nevjerojatno teško tuguju i znam da Novi Zeland tuguje s njima“, rekao je.
Obilna kiša ovog tjedna izazvala je još jedno klizište u susjednom predgrađu Papamoa, usmrtivši dvoje ljudi.