Klizište pomelo kamp: Traga se za šest ljudi

V. B./Hina

24.01.2026 u 07:25

Tim za spašavanje
Tim za spašavanje Izvor: EPA / Autor: DAVID CROSLING / POOL
Novozelandski spasioci koji traže šest nestalih osoba nakon što je klizište pogodilo prometni kamp na Sjevernom otoku zemlje bili su otežani tijekom noći zbog djelomičnog klizišta u području pretrage, priopćile su vlasti u subotu

Dvoje tinejdžera je među nestalima nakon što su obilne kiše izazvale klizište u četvrtak na planini Maunganui na istočnoj obali otoka, donoseći tlo i ruševine na lokaciji u gradu Tauranga, prepunom obitelji na ljetnim praznicima. Nije zabilježen nijedan smrtni slučaj uslijed prirodne katastrofe.

Vatrogasna i hitna služba Novog Zelanda priopćila je u subotu da 35 spasilaca, uz pomoć teških strojeva, uklanja ruševine nakon djelomičnog klizišta u dijelu područja pretrage oko 18 sati po lokalnom vremenu u petak.

„Osoblje od tada nije pretraživalo to područje radi vlastite sigurnosti, ali se ono kontinuirano procjenjuje“, rekla je u izjavi službenica vatrogasne i hitne službe Megan Stiffler.

Obilna kiša predviđena za to područje u subotu mogla bi predstavljati daljnje izazove za spasioce, uključujući i „povlačenje s područja klizišta radi vlastite sigurnosti“, rekla je.

Vlasti su u petak priopćile da bi spasilački napori mogli potrajati nekoliko dana zbog opsega klizišta i rizika na lokaciji.

Nisu otkriveni znakovi života iz ruševina otkako su prvi put čuli glasove u četvrtak, rekla je policija. Najmlađi od nestalih ima 15 godina.

Premijer Christopher Luxon posjetio je mjesto u petak i sastao se s pogođenim obiteljima. „Nevjerojatno teško tuguju i znam da Novi Zeland tuguje s njima“, rekao je.

Obilna kiša ovog tjedna izazvala je još jedno klizište u susjednom predgrađu Papamoa, usmrtivši dvoje ljudi.

