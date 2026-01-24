Klizište pomelo kamp: Traga se za šest ljudi

Dvoje tinejdžera je među nestalima nakon što su obilne kiše izazvale klizište u četvrtak na planini Maunganui na istočnoj obali otoka, donoseći tlo i ruševine na lokaciji u gradu Tauranga, prepunom obitelji na ljetnim praznicima. Nije zabilježen nijedan smrtni slučaj uslijed prirodne katastrofe.

Vatrogasna i hitna služba Novog Zelanda priopćila je u subotu da 35 spasilaca, uz pomoć teških strojeva, uklanja ruševine nakon djelomičnog klizišta u dijelu područja pretrage oko 18 sati po lokalnom vremenu u petak.

„Osoblje od tada nije pretraživalo to područje radi vlastite sigurnosti, ali se ono kontinuirano procjenjuje“, rekla je u izjavi službenica vatrogasne i hitne službe Megan Stiffler.