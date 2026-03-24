Jair Bolsonaro ponovno u kućnom pritvoru: Ovaj put boluje od upale pluća

Bolsonaro (71) od studenog služi 27-godišnju zatvorsku kaznu zbog planiranja državnog udara nakon što je izgubio na izborima 2022. od predsjednika Luiza Inacija Lule da Silve. Sudac Moraes odredio mu je privremeni kućni pritvor u trajanju od 90 dana.

"Nakon tog razdoblja, ponovno će se procijeniti prisutnost uvjeta potrebnih za održavanje kućnog pritvora, uključujući liječnički pregled ako je potrebno", priopćio je Vrhovni sud.