Jair Bolsonaro ponovno u kućnom pritvoru: Ovaj put boluje od upale pluća

M.Da./Hina

24.03.2026 u 20:29

Jair Bolsonaro, bivši brazilski predsjednik Izvor: EPA / Autor: Andre Borges
Vrhovni sud Brazila odlučio je bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara ponovno staviti u kućni pritvor iz zdravstvenih razloga, prema odluci suca Alexandra de Moraesa

Bolsonaro (71) od studenog služi 27-godišnju zatvorsku kaznu zbog planiranja državnog udara nakon što je izgubio na izborima 2022. od predsjednika Luiza Inacija Lule da Silve. Sudac Moraes odredio mu je privremeni kućni pritvor u trajanju od 90 dana.

"Nakon tog razdoblja, ponovno će se procijeniti prisutnost uvjeta potrebnih za održavanje kućnog pritvora, uključujući liječnički pregled ako je potrebno", priopćio je Vrhovni sud.

Odvjetnici desničarskog vođe, koji je bio na vlasti od 2019. do 2022., dugo su tražili dopuštenje da kaznu odsluži u "humanitarnom kućnom pritvoru", ali sudac je prethodno odbio sve zahtjeve.

Preokret dolazi nakon što je Bolsonaro ranije ovog mjeseca primljen na odjel intenzivne njege bolnice u Brasiliji s akutnim oblikom upale pluća. Bolsonaro više nije na intenzivnoj njezi.

IZRAELSKI SUSTAV

IZRAELSKI SUSTAV

Što sve ima famozna 'Davidova praćka' oko koje su se pokefali Anušić i Milanović?
MREŽA SPORAZUMA

MREŽA SPORAZUMA

Europa iza kulisa potiho igra ključnu ulogu u ratu na Bliskom istoku
POSJET ZAGREBU

POSJET ZAGREBU

Milanović Makedoncima poručio da ne trče u EU pod svaku cijenu, a evo što je predsjednici rekao Plenković

najpopularnije

Još vijesti