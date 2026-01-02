BIVŠI PREDSJEDNIK BRAZILA

Bolsonaro vraćen u zatvor nakon operacije zbog napada štucanja

02.01.2026 u 06:13

Izvor: EPA / Autor: Andre Borges
Bivši brazilski predsjednik Jair Bolsonaro u četvrtak je otpušten iz bolnice i vraćen u zatvor, nakon što je podvrgnut operaciji bruha i zahvatu zbog napada štucanja, izvijestili su lokalni mediji

Reutersov svjedok vidio je službena vozila kako predvečer napuštaju bolnicu DF Star i kreću se prema Upravi savezne policije u Braziliji, gdje 70-godišnji Bolsonaro služi 27-godišnju kaznu zatvora zbog planiranja državnog udara nakon poraza na predsjedničkim izborima 2022. godine.

Ranije jučer, sudac Vrhovnog suda Alexandre de Moraes odbio je zahtjev Bolsonarovih odvjetnika koji su tražili dopuštenje da bivši predsjednik služi kaznu u kućnom pritvoru.

Bolsonaro, koji je izboden u trbuh tijekom predizbornog skupa 2018. godine, ima povijest hospitalizacija i operacija povezanih s napadom.

Bivši brazilski predsjednik primljen je u bolnicu prošli tjedan zbog kirurških zahvata, koje je odobrio Moraes na zahtjev Bolsonarovog odvjetnika.

