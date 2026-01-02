Bolsonaro vraćen u zatvor nakon operacije zbog napada štucanja

Reutersov svjedok vidio je službena vozila kako predvečer napuštaju bolnicu DF Star i kreću se prema Upravi savezne policije u Braziliji, gdje 70-godišnji Bolsonaro služi 27-godišnju kaznu zatvora zbog planiranja državnog udara nakon poraza na predsjedničkim izborima 2022. godine.

Ranije jučer, sudac Vrhovnog suda Alexandre de Moraes odbio je zahtjev Bolsonarovih odvjetnika koji su tražili dopuštenje da bivši predsjednik služi kaznu u kućnom pritvoru.

Bolsonaro, koji je izboden u trbuh tijekom predizbornog skupa 2018. godine, ima povijest hospitalizacija i operacija povezanih s napadom.