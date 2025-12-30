kućni pritvor

Mladići osumnjičeni za palež Vjesnika pušteni kući: Prati se svaki korak, ne smiju u školu

30.12.2025 u 17:39

Privođenje osumnjičenog za požar u Vjesniku
Privođenje osumnjičenog za požar u Vjesniku Izvor: Pixsell / Autor: Robert Anic/PIXSELL
Dvojica 18-godišnjaka osumnjičenih za palež Vjesnika pušteni su u kućni pritvor te se njihov svaki korak nadzire elektronskim putem.

Dvojica 18-godišnjaka osumnjičenih za palež nebodera Vjesnika u utorak ujutro puštena su iz istražnog zatvora. No, kako je sud nedavno donio odluku o kućnom pritvoru, mladići ne smiju nigdje izlaziti, pa čak niti ići na nastavu, javlja Index.

Požar u Vjesnikovom neboderu Izvor: tportal.hr / Autor: Niko Matičević / tportal.hr

Njihove se kretanje prati putem elektroničkih nanogica, a pušteni su nakon što je Služba za probaciju provjeravala ispunjavaju li njihovi domovi uvjete za kućni pritvor. To, između ostalog, uključuje i stabilnu internetsku vezu na koju su nanogice spojene. Drugi uvjet je da nitko od ukućana nije na popisu svjedoka preostalih za ispitivanje. 

Kako se neslužbeno doznaje, tužiteljstvo još nije zatražilo vještačenje uzroka požara, iako se već priča o mogućem podizanju optužnice. Mladići se sumnjiče za za teška kaznena djela protiv opće sigurnosti i dovođenje u opasnost života i imovine. Dosad se zna da su navodno na jednom od katova Vjesnikova nebodera zapalili kartonsku kutiju i papir.

Očevid u Vjesniku Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL

Svi svjedoci koji su 17. studenog navečer bili u zgradi su ispitani. Među njima je bilo i maloljetnika koji su policiji opisali detalje svog boravka u Vjesniku. Požar je doveo do teških oštećenja nebodera koji će morati biti srušen

