Izvanredna mjera u Omišu: Na benzinskoj pumpi zabranjeno točenje goriva

Dramatična noć u Omišu donijela je novu izvanrednu situaciju. Na benzinskoj postaji obustavljeno je točenje goriva za građane, a gorivo mogu natočiti samo vozila hitnih službi. Na benzinskoj je prisutna i policija
Odluka dolazi u trenutku dok na omiškom području traje velika borba s požarom, a vatrogasne, policijske i druge žurne službe neprestano su na terenu, piše Vanna Šiško, novinarka Slobodne Dalmacije.
Na benzinskoj postaji tijekom večeri stvarale su se velike gužve, a sada građani više ne mogu točiti gorivo. Prednost je dana vozilima hitnih službi kojima je gorivo potrebno za nastavak intervencije.