pakao na cetini

Izvanredna mjera u Omišu: Na benzinskoj pumpi zabranjeno točenje goriva

V. B.

14.08.2026 u 06:32

Gužva na benzinskoj u Omišu
Gužva na benzinskoj u Omišu Izvor: Cropix / Autor: Jakov Prkic
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Dramatična noć u Omišu donijela je novu izvanrednu situaciju. Na benzinskoj postaji obustavljeno je točenje goriva za građane, a gorivo mogu natočiti samo vozila hitnih službi. Na benzinskoj je prisutna i policija

Odluka dolazi u trenutku dok na omiškom području traje velika borba s požarom, a vatrogasne, policijske i druge žurne službe neprestano su na terenu, piše Vanna Šiško, novinarka Slobodne Dalmacije.

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Na benzinskoj postaji tijekom večeri stvarale su se velike gužve, a sada građani više ne mogu točiti gorivo. Prednost je dana vozilima hitnih službi kojima je gorivo potrebno za nastavak intervencije.

Evakuacija u Omišu
  • Evakuacija u Omišu
  • Evakuacija u Omišu
  • Evakuacija u Omišu
  • Evakuacija u Omišu
  • Evakuacija u Omišu
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Evakuacija u Omišu Izvor: Cropix / Autor: Tom Dubravec

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