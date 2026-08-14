Pogledajte kako vatrogasci spašavaju kuće

Vatrogasci su objavili video spašavanja kuća u Lokvi Rogoznici iz kojeg je vidljivo kojoj pogibelji se izlažu.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković zapovjedio je pokretanje izvanredne dislokacije vatrogasnih snaga s kontinenta na područje Lokve Rogoznice gdje je u četvrtak iza 20 sata izbio veliki požar, objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica.