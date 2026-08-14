Pogledajte kako vatrogasci spašavaju kuće

Požar koji je izbio u četvrtak navečer izbio u Lokvi Rogoznici i dalje gori, vatra potmognuta vjetrom stigla je do Omiša, a stanovnici napuštaju prostor zahvaćen vatrom
Vatrogasci su objavili video spašavanja kuća u Lokvi Rogoznici iz kojeg je vidljivo kojoj pogibelji se izlažu.
Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković zapovjedio je pokretanje izvanredne dislokacije vatrogasnih snaga s kontinenta na područje Lokve Rogoznice gdje je u četvrtak iza 20 sata izbio veliki požar, objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica.
U dislokaciju su uključene vatrogasne snage Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Bjelovarsko-bilogorske i Grada Zagreba. Prethodno su na požarište u Lokvi Rogoznici upućene vatrogasne snage Zadarske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije. Zbog požara prekinut je i promet na Jadranskoj magistrali oko Lokve Rogoznice a HAK je objavio da je na Omiškoj obilaznici (DC553) zabrana prometa u smjeru Makarske zbog požara.