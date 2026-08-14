prizori užasa

Pogledajte kako vatrogasci spašavaju kuće

V. B.

14.08.2026 u 05:57

Požar kod Omiša: Zatvorena magistrala,gore automobili i brodovi
Požar kod Omiša: Zatvorena magistrala,gore automobili i brodovi Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Požar koji je izbio u četvrtak navečer izbio u Lokvi Rogoznici i dalje gori, vatra potmognuta vjetrom stigla je do Omiša, a stanovnici napuštaju prostor zahvaćen vatrom

Vatrogasci su objavili video spašavanja kuća u Lokvi Rogoznici iz kojeg je vidljivo kojoj pogibelji se izlažu.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković zapovjedio je pokretanje izvanredne dislokacije vatrogasnih snaga s kontinenta na područje Lokve Rogoznice gdje je u četvrtak iza 20 sata izbio veliki požar, objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica.

U dislokaciju su uključene vatrogasne snage Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Bjelovarsko-bilogorske i Grada Zagreba. Prethodno su na požarište u Lokvi Rogoznici upućene vatrogasne snage Zadarske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije. Zbog požara prekinut je i promet na Jadranskoj magistrali oko Lokve Rogoznice a HAK je objavio da je na Omiškoj obilaznici (DC553) zabrana prometa u smjeru Makarske zbog požara.

Požar kod Omiša: Zatvorena magistrala,gore automobili i brodovi
  • Požar kod Omiša: Zatvorena magistrala,gore automobili i brodovi
  • Požar kod Omiša: Zatvorena magistrala,gore automobili i brodovi
  • Požar kod Omiša: Zatvorena magistrala,gore automobili i brodovi
  • Požar kod Omiša: Zatvorena magistrala,gore automobili i brodovi
  • Požar kod Omiša: Zatvorena magistrala,gore automobili i brodovi
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Požar kod Omiša: Zatvorena magistrala,gore automobili i brodovi Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL

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